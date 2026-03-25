El titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, mantuvo este martes 24 de marzo de 2026 un encuentro en Washington D.C. con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, en la sede del organismo ubicada en Langley.

Según informó oficialmente la SIDE, la reunión se desarrolló en carácter privado y formó parte de una agenda centrada en la cooperación bilateral en materia de inteligencia y seguridad internacional.

Desde el organismo detallaron: “La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informa que en el día de la fecha, en la ciudad de Washington D.C., el Secretario de Inteligencia, Cristian Auguadra, mantuvo una reunión privada con el Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, en la sede del organismo en Langley”.

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Durante el intercambio, las autoridades estadounidenses comunicaron una decisión institucional vinculada al vínculo con Argentina. En ese sentido, señalaron: “Durante el encuentro, el Director de la CIA comunicó formalmente su decisión de otorgar un reconocimiento institucional al personal de la SIDE, el cual será entregado en abril próximo en la sede de la agencia”.

Comunicado de la SIDE tras la reunión de su titular, Cristian Auguadra, con el director de la CIA, John Ratcliffe

El motivo del reconocimiento “se fundamenta en los resultados obtenidos en recientes operaciones conjuntas, en el proceso de profesionalización en curso, y en la creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), valorado como una iniciativa única en la región”,

El comunicado también incluyó referencias a la agenda regional que se desplegó en paralelo en la capital estadounidense. De acuerdo con la información oficial: “Asimismo, hoy también se llevó a cabo la primera Reunión por las Américas en Washington D.C.,con la participación de representantes de Argentina, México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá, en la que se abordaron políticas contra el terrorismo, el narcotráfico y el lavado deactivos”.

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Reconfiguración interna, desplazamientos y tensiones en el Gabinete

El encuentro se produjo en un contexto atravesado por versiones de reacomodamientos dentro del equipo de gobierno de Javier Milei, que se intensificaron en las últimas semanas y que tuvieron expresiones concretas en la dinámica interna del oficialismo.

Uno de los focos principales se concentró en la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre quien se instalaron versiones de salida. En ese marco, circularon nombres de posibles reemplazantes dentro del oficialismo, entre ellos Diego Santilli, Pablo Quirno y Sandra Pettovello, además de otras alternativas como Eduardo “Lule” Menem. La magnitud de los rumores obligó al propio Gobierno a salir a desmentir públicamente un desplazamiento, en un intento por contener el impacto político.

Las versiones se vieron potenciadas por episodios que afectaron la estabilidad del Gabinete. Entre ellos, el caso del viaje de Adorni —que incluyó el uso de un avión privado y su participación en una gira junto a su esposa— derivó en investigaciones judiciales y cuestionamientos en el plano político. A ese escenario se sumó el impacto del denominado caso $LIBRA, que también generó efectos sobre el entorno presidencial y amplificó el clima de incertidumbre interna.

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En paralelo, la continuidad del jefe de Gabinete quedó sujeta a la decisión del núcleo más cercano al Presidente, con intervención directa de Karina Milei. La necesidad de respaldos públicos coordinados por parte de funcionarios y del propio mandatario expuso un intento de blindaje político en medio de las tensiones, en un esquema que concentró la definición en la cúpula del poder.

El cuadro se completó con un clima de tensión más amplio dentro del oficialismo, donde se habló de una “danza de nombres” en distintas áreas del Gabinete y se registraron fricciones internas que incluyeron diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que aportó mayor incertidumbre sobre la estabilidad del equipo de gobierno.

En ese marco, la puja de poder entre el sector que responde a Karina Milei y el espacio vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo quedó expuesto en la disputa por la centralidad en la toma de decisiones, con un corrimiento del eje de influencia hacia la Secretaría General de la Presidencia.

En ese contexto, la reunión en Washington del titular de la SIDE —funcionario identificado con el esquema de Caputo— se inscribió en la continuidad de la agenda internacional en materia de inteligencia, en paralelo a un proceso de redefinición de equilibrios dentro del Gobierno.

NG/fl