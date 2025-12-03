Quién es Cristian Auguadra, el nuevo secretario de la SIDE tras la salida de Sergio Neiffert

Cristian Auguadra asumirá la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tras la salida de Sergio Neiffert, según anunció el Gobierno este martes. El funcionario, de bajo perfil y considerado un hombre de extrema confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, se desempeñaba hasta ahora como inspector general de la División de Asuntos Internos (DAI), un rol clave en la etapa de reorganización de Inteligencia.

El nombramiento quedó oficializado a través del Decreto 852/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada del miércoles, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El mismo documento también estableció su salida de Auguadra de la DAI.

El Gobierno amplió por DNU el presupuesto de la SIDE en más de $26.000 millones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Auguadra es contador público y mantiene una relación estrecha con la familia Caputo, especialmente con Claudio Caputo, padre del principal asesor presidencial. Según su perfil de LinkedIn, estudió en la Universidad de Morón y cuenta con experiencia en asesoría fiscal, consultoría legal y gestión de proyectos. A comienzos de los años 2000, también había sido propuesto por Mauricio Macri para integrar el directorio del Banco Ciudad.

El nuevo titular de Inteligencia comenzó a trabajar en la administración pública en julio de 2024, cuando el Gobierno anunció un amplio plan de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional. Ese proceso incluyó el restablecimiento de la SIDE, la disolución de la AFI y la creación de cuatro organismos especializados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

La DAI, el área que encabezó Auguadra, fue concebida para supervisar y auditar los recursos dentro de todas las agencias del SIN. En ese rol, impulsó auditorías internas y controles sobre el funcionamiento institucional.

En el comunicado publicado por la Oficial del Presidente se lo presentó como un “funcionario con experiencia en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública” y aseguraron que su llegada a la SIDE permitirá “profundizar la modernización técnica y operativa del organismo” y “consolidar mecanismos de control y planificación estratégica”.

Sergio Neiffert fue desplazado de su cargo en la SIDE

Neiffert no presentó una renuncia, sino que fue desplazado a partir de un pedido de “cese” dispuesto por el Ejecutivo. La decisión se conoció tras semanas de rumores sobre tensiones internas con Caputo y con el propio Auguadra, y se produjo apenas un día después de que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia aprobara el Informe de Gestión 2023-2024.

Sergio Neiffert fue desplazado de su cargo como titular de la SIDE.

Sin embargo, el vínculo entre Neiffert y Caputo venía deteriorándose desde hacía meses. A esto se sumaron rumores sobre un presunto acercamiento del ahora ex titular de la SIDE a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que habría generado roces en el círculo presidencial. De acuerdo con versiones internas, en los últimos días Caputo había comenzado a trabajar en su desplazamiento.

Karina vs. Caputo: sigue la guerra en el corazón del poder

La salida de Neiffert también estuvo marcada por un episodio reciente revelado por LA NACION: la visita a su domicilio del subsecretario administrativo, José Francisco Lago Rodríguez, que derivó en un cruce a los gritos y tensó aún más el clima. Según trascendió, Lago Rodríguez le habría llevado un ultimátum del entorno de Caputo para evitar que Neiffert tomara decisiones con mayor autonomía.

A pesar de las tensiones, el Gobierno remarcó que con su gestión se logró “ordenar procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional”, dejando sentadas las bases de un organismo “más eficiente y profesional”. La administración Milei reiteró su objetivo de consolidar un sistema de inteligencia “líder en la región” y alineado con estándares internacionales.

TV/LT