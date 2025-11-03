El veterano analista y exespía Juan Bautista “Tata” Yofre protagonizó este viernes un curioso episodio en redes sociales. En respuesta a un usuario en X (ex Twitter), el funcionario escribió: “@frontlever te mando recorte de La Nación de febrero. Saludos C:\Users\Dell\Desktop\El enojo de Macri por la Hidrovía.docx”.

Santiago Caputo, ¿el peor asesor de la historia reciente?

El mensaje, que rápidamente superó las 50 mil visualizaciones, dejó expuesta la ruta completa del archivo en su computadora personal y desató una lluvia de comentarios irónicos. Uno de los más compartidos ironizó: “el espía argentino más preparado”. Otros usuarios bautizaron al funcionario nacional como "Gagá Yofre".

Aunque el tuit fue eliminado minutos después, capturas de pantalla circularon ampliamente y reavivaron el debate sobre el profesionalismo dentro del sistema de inteligencia argentino. El episodio genera incomodidad dentro de las filas del gobierno de Javier Milei, dado que Yofre ocupa actualmente un cargo que no es menor: la dirección de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), responsable de la formación de agentes y analistas del país.

¿Quién es "Tata" Yofre?

Juan Bautista Yofre, nacido en 1946, fue periodista, escritor y diplomático antes de dirigir la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem en 1989. Es autor de varios libros de historia política y suele intervenir en debates sobre los años 70 y la seguridad nacional.

En 2025 asumió al frente de la (Escuela Nacional de Inteligencia) ENI, con el objetivo declarado de “modernizar” la doctrina de inteligencia argentina. Su nombramiento fue interpretado como un retorno de viejas figuras del menemismo a posiciones de poder dentro del aparato de inteligencia.

