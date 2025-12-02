A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso una partida extra de $26.117.900.000 destinada a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Desde el Poder Ejecutivo aclararon que la inyección de fondos no responde a un aumento discrecional, sino a la necesidad operativa de cerrar el año, detallando que casi $20.000 millones de ese total se utilizarán exclusivamente para el pago de salarios del personal del organismo.

En la Casa Rosada explicaron que la medida es consecuencia directa de la falta de aprobación parlamentaria de la ley de gastos e ingresos, lo que obligó a la administración a funcionar con un presupuesto prorrogado desde 2022. "Se sacó un DNU de reconducción porque los fondos asignados inicialmente alcanzaron hasta ahora", argumentaron fuentes oficiales, insistiendo en que la Secretaría es solo una de las tantas dependencias estatales que agotaron sus partidas originales antes de finalizar el ejercicio 2024

El posteo del "Topo" Rodríguez

La publicación del decreto generó polémica luego de que el ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez desglosara en redes sociales algunos ítems llamativos de la ampliación, como $350 millones para cubiertas, $300 millones para vestimenta y $40 millones para "utensilios de cocina". Ante esto, fuentes de Inteligencia señalaron que dichas etiquetas responden a “nomencladores rígidos de la administración pública” que no siempre reflejan la compra literal, sino categorías de gasto más amplias.

"Cuando se leen 'utensilios de cocina', puede tratarse de la adquisición de hornos industriales para bases operativas en el interior del país, y no necesariamente cuchillos o tenedores", ejemplificó una voz autorizada del sector. Del mismo modo, explicaron que el rubro de "cubiertas" engloba el mantenimiento general de una flota automotor extensa que requiere actualizaciones constantes para su funcionamiento operativo.

Sergio Neiffert, director de la SIDE

Pese al ruido político generado por los detalles de las compras, el Gobierno mantuvo su postura de que el financiamiento es esencialmente para sostener la estructura de recursos humanos. "Casi 20 mil millones de los 26 mil millones son sueldos", reiteraron, buscando despejar dudas sobre el destino de los fondos en un área sensible que, por la naturaleza de sus funciones, también maneja partidas de gastos reservados.

El insólito error tecnológico del director de Inteligencia de la SIDE, Tata Yofre

Internas y sospechas en la cúpula de Inteligencia

La asignación de fondos ocurre en un momento de turbulencia interna para la SIDE, conducida por Sergio Neiffert desde junio de 2024 tras la salida de Silvestre Sívori. La gestión actual quedó expuesta por tensiones en la cúpula, incluyendo reportes de fuertes discusiones entre Neiffert y José Lago Rodríguez, un subsecretario bajo su mando, lo que evidencia grietas en el manejo de la inteligencia libertaria.

Precisamente, la figura de Lago Rodríguez se encuentra bajo la lupa de la División de Asuntos Internos (DAI) por un polémico viaje a Azerbaiyán realizado en septiembre junto al director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo. Aunque la misión se justificó oficialmente como la asistencia a un foro, existen sospechas de que se utilizaron fondos reservados para camuflar un viaje de placer cuyo objetivo real habría sido presenciar la carrera de Fórmula 1 en la que compitió Franco Colapinto.

Este episodio suma presión sobre la administración de los recursos del organismo, ya que la investigación interna busca determinar si se disfrazó una actividad recreativa de misión oficial. La combinación de estas denuncias internas con la necesidad de ampliar el presupuesto por decreto coloca a la conducción de la SIDE en una posición incómoda frente a la opinión pública y los organismos de control.

