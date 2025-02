Alejandro 'Topo' Rodríguez: "Milei está acelerando la fase autocrática de su gobierno"

Para Alejandro "Topo" Rodríguez, el presidente Milei está poniendo en "peligro" las instituciones de la Argentina "al otorgar superpoderes a un agente irregular del gobierno que no asume responsabilidad de funcionario público, que es Santiago Caputo". "Maneja la SIDE, maneja ARCA, maneja la Unidad de Información Financiera, y el Ministerio de Justicia. Esa concentración de poderes está engendrando un riesgo institucional de proporciones desconocidas en la democracia", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). Según el politólogo, el mandatario de la Nación "está obligado a dialogar con el poder legislativo", que no debe bloquear sus iniciativas, "pero sí tiene la obligación de ponerle límites a este desvío autocrático, porque en dos o tres meses va a ser muy tarde".

Alejandro Topo Rodríguez es politólogo y ex diputado nacional por Consenso Federal.

Alejandro Gomel: Bueno, nos desayunamos esta mañana con este tuit de Milei diciendo que renuncie el gobernador...

Yo creo que, como has adelantado, y te agradezco mucho ese adelanto, que es bien representativo lo que hemos planteado esta mañana, que efectivamente el presidente Milei está muy seriamente comprometido, expuesto de manera directa con su participación en la estafa de la criptolibra, que no es un asunto de carácter nacional, sino que ya tiene relevancia internacional, y que ha reaccionado por ahora de dos maneras muy claras: por un lado, rompiendo las instituciones de la República al designar por decreto a dos jueces de golpe, y esta mañana anunciando que prepara un golpe institucional, un golpe de Estado, una sonada institucional contra la provincia de Buenos Aires y contra el gobernador Kicillof. Ahora, hay que poner esto en un contexto que es más riesgoso aún de lo que hemos mencionado recién, porque está claro que, en los dos primeros meses de este año 2025, Milei está acelerando la fase autocrática de su mandato. Él quiere transformar su gobierno en un régimen y está poniendo en riesgo institucional a la Argentina. Él prorrogó por segunda vez el presupuesto 2023 sin permitir que se discuta en el Congreso.

Descabezó la Unidad de Información Financiera (UIF), y la limitó, del mismo modo que limitó a la oficina anticorrupción. Armó su propia unidad de investigación dependiente del presidente, la denominada UTI, para que lo investigue él mismo en la estafa cripto. Designó ahora a jueces de la Corte por decreto y esta mañana lanzó una verdadera amenaza de golpe institucional contra la provincia de Buenos Aires. Pero eso no es todo. Está poniendo en peligro institucional a la Argentina al delegar el presidente Milei superpoderes en un agente irregular del gobierno que no asume responsabilidad de funcionario público, que es Santiago Caputo. Ese agente irregular del gobierno que no asume ninguna responsabilidad de funcionario público le ofreció a él mismo, en persona, los cargos a los dos jueces de la Corte. Maneja la SIDE, maneja ARCA, maneja la Unidad de Información Financiera, y el Ministerio de Justicia. Esa concentración de poderes en un agente irregular que no asume responsabilidad de funcionario público está engendrando un riesgo institucional de proporciones desconocidas en la democracia. Por lo tanto, no hay aquí un hecho aislado, hay una estrategia para consolidar el perfil autocrático de su mandato. Me parece que hay que ponerle límites ya...

Elizabeth Peger: Te interrumpo porque es importante lo que vos decís y lo que ocurre es que la oposición no reacciona. O sea, ante toda esta descripción que vos haces, no hay una reacción unificada, ni siquiera con el tema del escándalo Libra. No pudieron aprobar en el Senado la creación de una comisión investigadora.

Bien, yo coincido con el diagnóstico. Tengo mis reservas respecto de la relevancia que pueda tener una comisión investigadora. Como ustedes bien saben, primero hay que aprobarla, luego de aprobarla hay que ponerse de acuerdo en el reglamento de funcionamiento y en la relevancia de la comisión. Por lo tanto, una comisión investigadora en este contexto, con libertarios y nuevos adherentes de los libertarios, es decir, los del PRO que se acercan a Milei, termina siendo humo. La institucionalidad republicana está muy clara en la Constitución Nacional. No en cualquier papelito que anda por ahí, en la Constitución Nacional está prevista la comisión de juicio político. La comisión de juicio político tiene un reglamento, que permite llevar adelante una investigación profunda. Después se verá en qué termina o no el pedido de juicio político, pero la institucionalidad ya está preparada para esto. Ahora sí coincido, y hay una forma inmediata, contundente, sencilla, sin vuelta de ponerle límite a Milei.

Primero, terminar de eliminar el Decreto 70/2023, que solo falta el voto en la Cámara de Diputados porque el Senado ya lo rechazó, y luego quitarle los superpoderes o las facultades que se le han delegado en el marco de lo que se aprobó el año pasado. Eso va a obligar a Milei a tomar noción de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que él está obligado a dialogar con el poder legislativo. Y el poder legislativo no tiene de ningún modo que bloquear las iniciativas armoniosas que puede tener el presidente de la Nación, pero sí tiene la obligación de ponerle límites a este desvío autocrático, porque en dos o tres meses va a ser muy tarde. Hay que hacerlo ya mismo.

Claudio Mardones: Quería preguntarte especialmente por la coyuntura bonaerense. No perdamos de vista que caracterizás la respuesta del presidente Javier Milei como una especie de golpe institucional contra el gobernador Axel Kicillof. Pero ahí quería preguntarte, ¿Cuál es tu evaluación de cómo se está moviendo Kicillof en materia de seguridad y cómo ves su capacidad de respuesta a todo esto que está sucediendo?

Yo soy opositor al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, por eso en este caso quiero ser y soy respetuoso, prudente, pero también voy a ser muy claro. Ayer, desde el Partido de la Costa, el gobernador Kicillof fue muy claro y asumió una posición de enorme responsabilidad institucional. A pesar de las diferencias y de las críticas que normalmente existen, el gobernador planteó la necesidad de coordinar esfuerzos y políticas en conjunto con el presidente Milei para la tranquilidad y la seguridad del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso es muy importante, y me parece que, finalmente, después de un tiempo, el gobernador encontró el camino virtuoso que hay que tener en estos temas, en los temas tan sensibles para la provincia de Buenos Aires. La respuesta del presidente Milei es la respuesta violenta, destemplada, que busca sembrar división y genera más angustia, cuando lo que él tiene que llevar es tranquilidad, sosiego, serenidad y responsabilidad.

Yo lo voy a decir también con mucho respeto, y además sin espíritu de crítica destructiva, sino con efecto. No puede ser que el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires se lo pase dando datos de lo bien que está la seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque hace varios días que nos está diciendo que el delito baja sistemáticamente. Un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires no se tiene que dedicar a dar ningún dato. Ninguno. Los datos son para que los expongan y analicen ustedes como periodistas y analistas expertos. Las áreas de la procuración de la Corte que llevan el registro institucional de la evolución del delito en la provincia de Buenos Aires. Lo único que tiene que hacer un ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires es dar respuesta a la angustia de la sociedad, porque de lo contrario, un día vamos a creer que es lógico que salga del quirófano un cirujano y nos diga que ha fallecido un familiar nuestro, pero que en ese hospital, de cada 10 que entran a terapia intensiva, siete salen vivos. Es más o menos lo mismo. Es muy importante que cualquier ministro de seguridad de cualquier provincia no exhiba datos, sino que asuma todos los días las críticas en silencio y que se comprometa con soluciones. Él o ella, quien sea, no tiene que dar un solo dato, menos en un momento tan angustiante como este

Elizabeth Peger: Me parece que en eso el gobernador lo ha hecho bien.

Sí, el gobernador lo hizo bien, yo comparto esta reflexión y reitero que lo hago con mucho respeto, en un momento que sé que es difícil, porque yo también viví un momento muy difícil. Nosotros vivimos un momento muy difícil con el tema de la seguridad cuando acompañé a Verónica Magario en el rol de jefe de gabinete de la municipalidad de La Matanza durante cuatro años, que tuvimos en frente a Vidal y Macri conspirando contra La Matanza. Sin embargo, en los momentos difíciles, yo me hice cargo también, en un momento difícil, de las responsabilidades en materia de seguridad del municipio y estuve, como corresponde, obligado a coordinar políticas con las instancias superiores de la provincia y de la nación, pero jamás exhibí datos, porque eso es la función de un analista, no de un responsable de la seguridad.

