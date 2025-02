Quinteros calificó de "cagones" a los legisladores y De Loredo le contestó que es un "payaso total"

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, calificó de "cagones" a los legisladores nacionales y dijo que "no tienen huevos" para bajar la edad de imputabilidad de los niños y adolescentes a los 13 años en medio del aumento de hechos delictivos en Córdoba.

"Yo siempre planteo lo mismo, que nuestros legisladores nacionales que les encanta venir a Córdoba, agarrar un micrófono cuando se prende una luz y hacer declaraciones grandilocuentes, o subir videos por Tiktok o por Instagram, les encanta porque parece que han sido preparados para eso, decirles que los votaron para que se sienten en una banca y discutan la baja de la edad de imputabilidad", afirmó el funcionario.

"No tienen huevos"

Y luego aseveró: "Son unos cagones que no lo discuten porque no tienen huevos, porque no tienen lo que tienen que tener para fijar una postura. Porque es más cómodo estar en el gris. ´No estoy a favor, pero más o menos, pero no´. Bueno digan, ¿están a favor o en contra de la baja de la edad de imputabilidad? ¿están a favor o en contra del régimen penal juvenil que lleva la edad de imputabilidad a los 13 años?

Además reclamó en declaraciones a Mitre Córdoba que "se dejen de hacer marketing y especulaciones" y que "vayan a legislar que para eso les pagan un sueldo".

Cuando se le preguntó si esas críticas iban dirigidas al senador Luis Juez y al diputado Rodrigo de Loredo, Quinteros respondió: "No, es para los diputados y senadores nacionales. Si son diputados y senadores nacionales será para ellos también, sí".

La respuesta de De Loredo

El diputado nacional Rodrigo de Loredo contestó a los cuestionamientos de Quinteros y aseguró que es un "payaso total".

"La verdad que me da vergüenza ajena el ministro de Seguridad que tenemos, que es un estandapero, que no ha mutado de su rol de parlador a tener a cargo probablemente el aspecto más delicado y que requiere el mayor profesionalismo en Córdoba", sostuvo el legislador radical.

"Dice absolutas tonteras y pavadas, cosas que las saca de afuera que no están en su órbita. Hemos aprobado reiterancia Quinteros, lee los diarios por lo menos. Se aprobó reiterancia en Diputados, cuando se trajo a tratamiento que lo trae el Ejecutivo. Nosotros ya nos expresamos a favor de la baja de imputabilidad, no a 13, a 14 años, con todas las aristas del tema", agregó De Loredo.

También señaló que "es el Ejecutivo, es Patricia (Bullrich) quien todavía no envía eso al Parlamento". "Hacete vos Quinteros cargo de lo que te toca y deja de sacar discusiones con excusas", enfatizó.

"Todos los días me sorprende las boludeces que dice este tipo, que tiene a cargo un tema que está totalmente desmadrado. Me parece un papelón absoluto y total", concluyó.