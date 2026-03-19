La SIDE desclasifica documentos de la dictadura: qué archivos ya se pueden consultar

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) inició el proceso de desclasificación y publicación de documentos históricos correspondientes al período 1973-1983, en una medida impulsada por el Gobierno nacional. En esta primera etapa, se pondrán a disposición 26 archivos oficiales que suman 492 páginas, junto con una guía explicativa para su interpretación.

Según informó el organismo, la documentación incluye resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas elaboradas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983, es decir, un período clave de la historia argentina que abarca los años previos y durante la última dictadura militar.

Los archivos fueron organizados en carpetas temáticas según su relevancia histórica e institucional, con el objetivo de facilitar su acceso y comprensión tanto para investigadores como para periodistas y el público en general.

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Acceso público y contexto de la medida

Desde la SIDE señalaron que los documentos serán difundidos a través de sus redes sociales oficiales y también estarán disponibles para consulta en su sitio web, en el marco de una política de mayor apertura informativa.

La iniciativa incluye además la “Guía sobre la Desclasificación de Documentos Históricos”, un material diseñado para acompañar la lectura de los archivos y brindar herramientas de análisis a quienes accedan a la información.

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El proceso forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional y su relación con la sociedad. Desde el organismo destacaron que la desclasificación de archivos previamente secretos tiene un valor ético, político y social, al permitir reconstruir hechos del pasado reciente con mayor claridad.

En ese sentido, remarcaron que abrir estos documentos contribuye a mejorar la transparencia del Estado y a generar confianza pública, en un contexto donde la circulación de información errónea puede distorsionar la interpretación histórica.

Qué se espera de la publicación

Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado indicaron que el objetivo es que el material sirva como insumo para historiadores, comunicadores e investigadores, pero también que pueda ser utilizado por cualquier ciudadano interesado en conocer más sobre ese período.

Además, adelantaron que este es solo el inicio del proceso, que contempla no solo la publicación, sino también la conservación y el posterior traspaso de los documentos al Archivo General de la Nación.

LB