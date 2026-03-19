Causa Cuadernos, en vivo: citaron a Oscar Centeno a indagatoria y podría declarar

Tras la explosiva declaración de la expresidenta Cristina Kirchner el martes, el juicio por la Causa Cuadernos retoma su actividad presencial este jueves 19 de marzo en Comodoro Py, con el inicio de las indagatorias a los protagonistas clave de la estructura de recaudación vinculada a la obra pública. El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) citó a declarar a 3 de los 87 imputados en el expediente.

La figura central de esta jornada es la de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, cuyas anotaciones en los cuadernos dieron inicio a todo el caso. Centeno fue citado a declarar en forma presencial en calidad de imputado colaborador, pero todavía no se sabe si prestará testimonio.

Además del exchofer, fueron citados exfuncionarios como el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el exsubsecretario de Planificación Federal Rafael Llorens.

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Llorens dijo que el fiscal Stornelli le "sugirió" que se presentara como arrepentido para quedar en libertad

Ante preguntas de los jueces, Llorens dijo que le hicieron decir a través de su esposa y otros allegados que le convenía presentarse bajo la figura de arrepentido. También negó haber recibido dinero bajo instrucción de quien entonces era su jefe y ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y negó asimismo tener conocimiento de De Vido haya recibido dinero durante su función pública.

"Me estaban deteniendo, y en ese momento me estaban sugiriendo que me acogiera a la 'ley del arrepentido' para que me dejaran ir. Yo entendí que me estaban diciendo que tenía que arrepentirme para poder salir en libertad", dijo Llorens, en referencia a la declaración indagatoria que le tomó el fiscal Carlos Stornelli en 2018. Llorens estaba detenido en el penal de Ezeiza.

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