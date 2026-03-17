La expresidenta Cristina Kirchner fue citada a indagatoria presencial este martes 17 de marzo por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7, en el marco de la causa que la señala como la jefa de una presunta asociación ilícita por el caso Cuadernos.

La citación de la exmandataria se produjo luego de que se rechazara el pedido de nulidad presentado por su defensa y la de otros imputados. Horas antes, apuntó contra el "Partido Judicial" y cuestionó la presencialidad obligatoria solicitada por el tribunal.

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El tribunal a cargo del caso está compuesto por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes deberán trabajar sobre los planteos preliminares realizados hasta el momento y tienen la tarea de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública que habría ocurrido entre 2003 y 2025, en la que CFK es acusada de haber liderado la presunta asociación ilícita construida desde el Poder Ejecutivo.

Minuto a minuto de la indagatoria a Cristina Kirchner en Comodoro Py:

09.01: Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py para comenzar a declarar en la causa Cuadernos

Tras un breve recorrido, la expresidenta Cristina Kirchner llegó Comodoro Py para prestar declaración en el marco de la causa Cuadernos, donde se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

08.46: Comenzó el traslado de Cristina Kirchner a Comodoro Py

Pocos minutos antes de las 9 de la mañana, la expresidenta salió de su domicilio, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para ser trasladada hacia los tribunales de Comodoro Py en Retiro y presentarse a declarar en el juicio por la causa Cuadernos.

La expresidenta fue escoltada desde el barrio porteño de Constitución hacia Retiro con custodia propia y el Servicio Penitenciario Federal monitoreó el recorrido a través de su tobillera electrónica. Antes de comenzar con el traslado, la exfuncionaria se tomó unos segundos para saludar a la militancia que la esperaba en el lugar.

08.22: Oscar Parrilli se sumó a las críticas contra el Gobierno y la Justicia

En línea con las críticas del kirchnerismo ante el avance de la causa por la que hoy declara CFK, el exsenador kirchnerista Oscar Parrilli apuntó contra la citación presencial dirigida hacia la exmandataria, afirmando que se trata de una "puesta en escena".

"Esta es la decisión del 'partido judicial' de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan. La sentencia está escrita", expresó ante la prensa.

07.47: Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno y la Justicia previo a la indagatoria de CFK

En la previa a la indagatoria de la expresidenta en Comodoro Py, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y la Justicia.

"El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra Cristina Kirchner. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial", lanzó el funcionario a través de su cuenta de X.

En su crítica, el funcionario agregó: "Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del Gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular".

07.32: La militancia acompaña a Cristina Kirchner afuera de su domicilio

A partir de las 9hs de este martes, la expresidenta Cristina Kirchner declara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 en el marco de la causa Cuadernos. En la previa del trasladado de la exfuncionaria a Comodoro Py, militantes de La Cámpora se concentraron frente a su domicilio en señal de respaldo.

Militantes de la organización kirchnerista y miembros de otras agrupaciones políticas y sindicales se acercaron este martes a San José 1111, en Constitución, para acompañar a la exmandataria, quien fue trasladada desde ese lugar hasta Comodoro Py para declarar en el juicio por la causa Cuadernos ante los tribunales federales.

La militancia comenzó a concentrarse durante la mañana de este martes frente al domicilio en el que CFK se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica como consecuencia de la condena recibida en el marco de la causa Vialidad. La expresidenta fue escoltada desde el barrio de Constitución hasta Retiro por custodia propia y el Servicio Penitenciario Federal monitoreará el recorrido.

Los militantes de las agrupaciones kirchneristas, convocados a las 7, se sumaron a esperar el traslado con banderas, pasacalles y pintadas callejeras a que la expresidenta sea traslada. En este contexto, la concentración ya interrumpe el tránsito vehicular en la esquina de San José y Humberto Primo.

Dirigentes como Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez, ministro de Infraestructura y jefa de Asesores, también se presentaron en el lugar para mostrar su apoyo a CFK, junto al hijo de la exmandataria, Máximo Kirchner, quien ya estaba en el lugar pocos minutos antes de las 7:30.

En desarrollo...

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