Acto por el atentado a la Embajada de Israel: Javier Milei participará del homenaje a 34 años del ataque

El presidente Javier Milei participará este martes del acto por los 34 años del atentado contra la Embajada de Israel en Argentina, uno de los ataques terroristas más graves de la historia del país.

La conmemoración se realizará a las 14:50 en la esquina de Arroyo y Suipacha, en la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar, el 17 de marzo de 1992, un coche bomba explotó frente a la sede diplomática y provocó 29 muertos y más de 250 heridos.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario asistirá acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios del Gobierno.

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El lema del acto: “La primera vez no se olvida”

El homenaje de este año se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, una campaña que busca mantener viva la memoria del primer atentado terrorista ocurrido en la Argentina.

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Entre las víctimas hubo ciudadanos de distintas nacionalidades: argentinos, bolivianos, uruguayos, paraguayos, italianos e israelíes. También murieron personas que estaban en la zona en el momento de la explosión, como un taxista, un sacerdote, una mujer que vivía en un geriátrico cercano y obreros que trabajaban en edificios vecinos.

El ataque destruyó la sede diplomática y provocó graves daños en construcciones de los alrededores.

Un antecedente del atentado a la AMIA

Dos años después del ataque a la Embajada, el país volvió a sufrir otro atentado terrorista. El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

Ese atentado ocurrió en pleno centro de Buenos Aires y se convirtió en el ataque más grave registrado en el país.

$LIBRA acerca a Milei al abismo

A más de tres décadas del atentado a la Embajada de Israel, la causa todavía no tiene condenados. La investigación fue llevada adelante por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con colaboración de organismos internacionales como el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el servicio de inteligencia israelí Mossad.

En abril de 2024, un tribunal federal argentino concluyó que Hezbollah y autoridades de Irán estuvieron detrás del ataque, al considerar que organizaron, planificaron, financiaron y ejecutaron el atentado.

El fallo también mencionó a funcionarios iraníes de aquel momento y señaló maniobras de encubrimiento que habrían involucrado a exfuncionarios argentinos.

LB / EM