Una amenaza recibida por correo electrónico en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) activó un operativo de seguridad en el edificio ubicado en la calle Pasteur al 600, en la ciudad de Buenos Aires.

El mensaje fue detectado por las autoridades de la institución y derivó en la activación de los protocolos de seguridad correspondientes. Personal de la Policía Federal Argentina intervino en el lugar y realizó una inspección preventiva en el edificio y sus alrededores.

Según informaron fuentes del operativo, el procedimiento concluyó con resultado negativo y no se hallaron elementos peligrosos, por lo que las actividades programadas en la sede continuaron con normalidad.

La revisión estuvo a cargo de áreas especializadas en investigaciones antiterroristas de la fuerza federal, que también analizaron el origen del mensaje enviado a la institución. El edificio inspeccionado corresponde a la sede central de la mutual judía, uno de los puntos considerados sensibles dentro del esquema de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

La AMIA fue escenario del atentado terrorista más grave de la historia argentina. El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó frente al edificio y causó 85 muertos y más de 300 heridos, un ataque que aún permanece bajo investigación judicial y que marcó de manera permanente la agenda de seguridad del país.

El episodio de este jueves ocurrió en un contexto de refuerzo de medidas preventivas en distintos objetivos vinculados a la comunidad judía y a representaciones diplomáticas, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente y el aumento de advertencias sobre posibles amenazas en distintos países.

Cada amenaza dirigida contra la institución activa procedimientos inmediatos de verificación por parte de las fuerzas de seguridad. Tras el operativo realizado en esta ocasión, las autoridades confirmaron que no se detectaron explosivos ni situaciones de riesgo en el edificio.

