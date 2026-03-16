Los chats y audios que revelan presuntos pagos de Mauricio Novelli a Javier y Karina Milei

La investigación judicial por la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA sumó nuevas evidencias después del análisis del teléfono celular del trader Mauricio Novelli. Ahora, estos nuevos peritajes informáticos, realizados sobre archivos que habían sido eliminados, permitieron recuperar mensajes y audios de 2024 que mencionan posibles pagos destinados a Javier Milei y a su hermana, Karina Milei.

A partir del peritaje del celular de Novelli surgió uno de los hallazgos más sensibles de la causa: un mensaje de texto que Novelli se envió a sí mismo el 1 de noviembre de 2024 a las 21:30. El contenido, recuperado por los peritos pese a haber sido borrado, contiene tres palabras: “Pago Javier kari”.

De hecho, ese mismo día el trader había permanecido 40 minutos dentro de la Casa Rosada, entre las 14:06 y las 14:46, con autorización desde la antesala del despacho presidencial. Según las reconstrucciones de la causa, fue la primera reunión directa con el entorno de los Milei luego del evento tecnológico Tech Forum, y diez días después el empresario volvería a reunirse con funcionarios en la Quinta de Olivos.

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Peritajes judiciales del caso $LIBRA reconstruyeron una cronología detallada de las llamadas

Luego, un segundo documento recuperado corresponde a un audio de abril de 2024 enviado por WhatsApp a una administrativa de la empresa N&W, firma vinculada a Novelli. Allí, en la grabación se dan instrucciones para reunir fondos destinados a distintos pagos y se menciona explícitamente un monto relacionado con la secretaria general de la Presidencia. “También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle a Karina”, se escucha.

Además indica que el dinero debía transferirse mediante USDT, una criptomoneda estable vinculada al dólar. El audio fue enviado el 2 de abril y, según los registros oficiales, tres días después Novelli ingresó a la Casa Rosada.

Dichos archivos del teléfono también aportan elementos sobre la relación entre Novelli y el empresario cripto Hayden Davis. A partir de documentos difundidos por el medio El Destape, el acuerdo para promocionar el proyecto vinculado al token $LIBRA habría incluido pagos millonarios a cambio de apoyo y difusión en redes sociales.

Una de las reconstrucciones menciona un esquema de 1,5 millones de dólares como adelanto, otros 1,5 millones después del anuncio de la sociedad y dos millones adicionales al momento de firmar el acuerdo.

La Comisión $LIBRA exige indagatorias a ambos por estafa agravada

Milei niega conocimiento, pero las llamadas contradicen su versión de "promoción desinteresada"

Con el avance del análisis digital, la causa busca determinar si esos intercambios forman parte de un esquema de financiamiento irregular o de tráfico de influencias.

MV / EM