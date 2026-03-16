Congreso en alerta: la Comisión Libra vuelve al centro de la escena y anticipa una semana tensa para el Gobierno

El Congreso retoma su ritmo político con una agenda cargada de tensiones y definiciones clave. Tras el regreso del presidente de su gira internacional, la actividad legislativa vuelve a intensificarse y uno de los focos principales estará puesto en la investigación por la criptomoneda Libra.

La periodista parlamentaria Mariana Mei explicó que el punto de partida será la conferencia de la comisión investigadora prevista para esta semana. “Hoy vuelve con todo porque a las 4 de la tarde estará la conferencia de prensa de la Comisión Investigadora Libra”, anticipó, en referencia al organismo que ya había elaborado un informe a fines de 2025.

Según detalló, la investigación había avanzado durante el año pasado, aunque en ese momento no logró instalarse con fuerza en la agenda pública. “Tuvo un informe a finales de noviembre de 2025, no fue tan mencionado, quizás no lo recordemos, pero llegó a conclusiones esta investigación legislativa”, señaló.

La reapertura del caso Libra

La reactivación del caso podría modificar el escenario político. La investigación se vincula con la promoción de una criptomoneda y posibles irregularidades en torno a su difusión en redes sociales.

En ese sentido, Mei recordó que la polémica se remonta a un episodio ocurrido a comienzos de 2025. “Todo comenzó el 14 de febrero del 2025 y el año pasado se investigó en el Congreso las implicancias de todo este tema”, explicó.

Uno de los elementos que vuelve a poner el caso en primer plano es la aparición de nuevas pruebas vinculadas al expediente judicial. “Se da la reapertura por el caso Novelli y esto que había intentado borrar y que habla de que posiblemente hubo un pago de 5 millones de dólares para una promoción de la criptomoneda”, afirmó.

Desde el oficialismo, sin embargo, sostienen que el tema responde a una estrategia política de la oposición. “Desde el oficialismo acusan que hay un intento de debilitamiento por parte de la oposición”, señaló Mei, aunque remarcó que la comisión presentará públicamente la documentación reunida durante meses de trabajo.

Comunicación política y disputa por la agenda

Más allá de la dimensión judicial, la analista parlamentaria también planteó que el impacto del tema Libra en la opinión pública ha sido limitado por su complejidad técnica. “Hay temas que son difíciles de explicar… hablar de una criptomoneda o de la promoción en redes no es algo con lo que todos estemos familiarizados”, sostuvo.

En contraste, otros episodios recientes vinculados al Gobierno lograron mayor repercusión mediática. “Prendió más lo que tiene que ver con los audios o lo de Adorni, que es una cuestión más de formas que de fondo”, explicó.

Sin embargo, para Mei la diferencia central está en el peso institucional de cada tema. “Es mucho más importante a nivel judicial todo lo que se investigó sobre Libra y lo que se puede seguir investigando que lo de Manuel Adorni”, subrayó.

En paralelo, la semana legislativa también estará marcada por la disputa por espacios de poder dentro del Congreso. “La Libertad Avanza por primera vez quiere pelear algunas comisiones claves y puede hacerlo por la cantidad de diputados y senadores que tiene”, indicó.

A esto se suma otro frente político relevante: la audiencia pública por la Ley de Glaciares, que registra un récord de inscriptos. Con estos temas sobre la mesa, el Congreso se prepara para días de negociaciones intensas y posibles nuevos conflictos políticos.