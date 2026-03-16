En una conferencia de prensa realizada este lunes en la Cámara de Diputados, el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la denominada Comisión $LIBRA, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno nacional y aseguró que la investigación sobre la criptomoneda expuso una “estafa y un hecho de corrupción millonario” que, según su visión, involucra directamente al presidente Javier Milei.

Según Ferraro, el caso reviste una gravedad institucional significativa, ya que —de acuerdo con su planteo— se habrían utilizado estructuras, contactos y ámbitos del Estado para impulsar un proyecto privado vinculado al lanzamiento del token digital. “Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”.

A lo largo de la conferencia se cuestionó el accionar del fiscal Eduardo Taiano, quien interviene en la causa judicial vinculada al caso. Los legisladores anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal al considerar que estaría “entorpeciendo la investigación” y solicitarán su apartamiento por posible encubrimiento.

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También, Ferraro criticó presiones del Gobierno contra el periodismo y mencionó la situación de la periodista Natalia Volosin: “Mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”.

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