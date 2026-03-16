Con Adorni, Milei vuelve a Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio

El presidente Javier Milei vuelve este lunes a Córdoba para participar de la apertura de actividades 2026 de la Bolsa de Comercio tras las últimas revelaciones del caso $LIBRA y la polémica por el viaje a Nueva York de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial.

Milei en Córdoba

La presencia de Adorni en el acto que se realizará en la capital cordobesa constituye un respaldo explícito del primer mandatario a su funcionario luego del escándalo por la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión oficial durante la visita a Estados Unidos.

Además hay expectativa por el discurso de Milei tras las últimas revelaciones en la causa $LIBRA, en la que se conoció en las últimas horas a partir de pericias en el celular de Mauricio Novelli un supuesto precontrato que mencionaría un pago de cinco millones de dólares presuntamente vinculado al entorno de Milei.

Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba

La disertación comenzará pasado el mediodía en el auditorio de la entidad ubicado en avenida La Voz del Interior al 8.800 de la ciudad de Córdoba.

El presidente se referirá ante empresarios, referentes del sector productivo y dirigentes políticos al actual escenario económico del país.

Antes hablarán el economista Guido Sandleris, presidente de la Fundación Ecosur, y el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle.

Visita de Milei

La última visita de Milei a la Bolsa fue el viernes 19 de septiembre de 2025 en el 125° aniversario de la institución y antes de los comicios de 26 de octubre.