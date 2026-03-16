La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este lunes 16 de marzo el cronograma de pagos para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. Tras el inicio de las acreditaciones la semana pasada, el organismo liquida hoy los haberes de los beneficiarios con documentos terminados en 5, quienes percibirán el aumento por movilidad y el refuerzo extraordinario.

El haber mínimo para este mes se ubicó en $369.600,88. A este monto se le suma un bono de $70.000 que el Gobierno mantuvo para apuntalar los ingresos más bajos del sistema previsional. De esta manera, el total que reciben quienes están en el piso de la escala alcanza los $439.600,88, según los registros oficiales actualizados por el organismo.

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Para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el haber base quedó fijado en $258.720,61. Con el agregado del bono de sostenibilidad, estos beneficiarios totalizan un cobro de $328.720,61 netos. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por su parte, se situó en $295.680,69, llegando a los $365.680,69 con el refuerzo incluido.

Cronograma de pagos y fechas por DNI

El calendario para los haberes mínimos continúa mañana martes 17 con los documentos terminados en 6, mientras que el miércoles 18 cobrarán los finalizados en 7. El jueves 19 será el turno del DNI terminado en 8 y el viernes 20 de marzo cerrará este grupo con la terminación 9. Las acreditaciones se realizan de forma automática en las cuentas bancarias de los titulares.

Aquellos jubilados que perciben más de un haber mínimo deberán esperar hasta la cuarta semana del mes para ver depositados sus fondos. Para este segmento, el cronograma de ANSES iniciará el lunes 23 de marzo con los DNI terminados en 0 y 1. El haber máximo para marzo 2026 se estableció en $2.487.063,95, cifra que no incluye el bono extraordinario.

Las asignaciones familiares también siguen este esquema de pagos semanal. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 5 cobran este lunes los $132.814 correspondientes, aunque el pago directo efectivo es de $106.251,20 tras la retención del 20%. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto asciende a $432.461.

Canasta básica y costos de salud para jubilados

La brecha entre los ingresos previsionales y el costo de vida real mantiene una tendencia marcada hacia marzo de 2026. Según relevamientos de la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica del jubilado superó la barrera de los $1.500.000. Esta medición contempla no solo alimentos, sino también gastos específicos en servicios y medicamentos que tienen mayor peso en la población mayor.

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, señaló meses atrás que "los jubilados tienen que optar entre comer o comprar medicamentos" debido a que el haber mínimo cubre menos del 30% de las necesidades básicas. El gasto en salud representa actualmente cerca del 27% de la canasta, con una incidencia de $402.880 promedio para cubrir fármacos y tratamientos.

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La estructura de gastos indica que la alimentación demanda unos $348.000 mensuales, mientras que la vivienda se lleva otros $294.000. Estos valores exponen que, incluso con el bono de $70.000, un jubilado de la mínima no logra cubrir un tercio de la canasta total calculada por los organismos técnicos de defensa previsional. El próximo mes estará la canasta actualizada.

GZ /lr