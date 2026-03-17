Cristina Kirchner declara este martes por la causa Cuadernos: "No van a poder ocultar la estafa de Libra"

Este martes 17 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, la expresidenta Cristina Kirchner declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 en el marco de la Causa Cuadernos. La citación de la exmandataria se produjo luego de que se rechazara el pedido de nulidad presentado por su defensa y la de otros imputados. Horas antes, apuntó contra el "Partido Judicial" y cuestionó la presencialidad obligatoria solicitada por el tribunal.

Fue el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, quien reclamó que los cuadernos, presentados como una de las principales pruebas de la causa, "fueron manipulados", argumentando que no debían formar parte de las presuntas evidencias del caso. En paralelo, insistió con que las declaraciones de los 31 imputados "colaboradores" fueron realizadas bajo extorsión.

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El tribunal a cargo del caso está compuesto por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes deberán trabajar sobre los planteos preliminares realizados hasta el momento y tienen la tarea de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública que habría ocurrido entre 2003 y 2025, en la que CFK es acusada de haber liderado la presunta asociación ilícita construida desde el Poder Ejecutivo.

Según el Código Penal, las personas encontradas culpables de liderar una asociación ilícita son condenadas a un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de 10, mientras que el delito de cohecho pasivo prevé penas de 1 a 6 años de cárcel.

En el caso de Cristina Kirchner, la expresidenta se encuentra imputada por 203 hechos en calidad de coautora y uno como partícipe necesaria. En este escenario, donde se presentan múltiples eventos, la sumatoria de los cargos bajo las reglas del concurso real llevaría a una pena final que podría ser igual o mayor a 15 años de prisión.

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Tras establecer la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio, el tribunal también indicó que el cronograma inicia con la expresidenta, aunque también fueron citados en esta fase otros imputados relevantes, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, a la par de otros exfuncionarios y empresarios vinculados al caso.

Cristina Kirchner y el juicio Cuadernos: "El show debe continuar"

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo…el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'", sostuvo la expresidenta a través de su cuenta de X.

En un duro cuestionamiento al tribunal, CFK remarcó que "la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele…y como ya se sabe… el 'show debe continuar'. Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py".

"Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…", insistió la exmandataria cuestionando las políticas de Javier Milei.

En su publicación, Cristina habló de "fábricas cerradas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses; salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias", como referencia de "algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

"Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares. En fin…", concluyó la expresidenta por la causa que complica al presidente libertario y a su entorno.

AS.