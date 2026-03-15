Cristina declara el martes y la militancia promete bancarla desde su casa

La expresidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. Será el próximo martes a las 9, cuando la expresidenta se dirija desde su casa en San José 1111 hasta el salón Auditorium, en Comodoro Py. La militancia kirchnerista ya avisó que no estará sola: la campaña Argentina con Cristina llamó a estar presente en la puerta de edificio donde cumple condena.

“Milei arma una farsa judicial para tapar su desastre. Quiere que Cristina siga presa”, difundieron los organizadores de la campaña en redes sociales. “Nosotros vamos a estar con ella”, agregaron. Convocaron a estar desde las 7 de la mañana “hasta que vuelva Cristina”.

Se trata del primer compromiso judicial de CFK tras la condena en Vialidad. El 1º de marzo último, durante el discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anticipó nuevas condenas. Sin mencionarla, les gritó a los legisladores peronistas: “¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

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La decisión de que Cristina sea indagada la tomó el Tribunal Oral Federal 7 la semana pasada, al rechazar el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la exmandataria y de otros imputados, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.