Córdoba: identificaron a siete desaparecidos de La Perla

La Perla fue uno de los centros clandestinos más grandes del país, un lugar emblemático del terrorismo de Estado. Empezó a operar a partir del golpe de Estado de 1976 y funcionó al menos hasta fines de 1978. Enclavado en el kilómetro 12,5 de la ruta 20, en Córdoba, estaba bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los genocidas más feroces. Pasaron por allí unas cinco mil personas. Los familiares de doce de esos detenidos ilegales obtuvieron esta semana algo parecido a la justicia: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó restos óseos recuperados en la guarnición militar La Calera, donde trabaja desde hace más de veinte años. Siete de esos desaparecidos ya fueron identificados.

Fue el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien informó la identificación de 12 personas detenidas-desaparecidas como resultado de los trabajos de análisis antropológico y genético realizados por el EAAF. Por protocolo, la justicia notifica después a las familias los resultados informados por el EAAF.

El primer desaparecido que identificó el EAAF fue Mario Alberto Nívoli. Era de Ucacha, Córdoba, estudiaba ingeniería química en la Universidad Nacional del Litoral y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Lo secuestraron la madrugada del 14 de febrero de 1977 frente a su familia. Tenía 28 años y dos hijos chiquitos, uno de 2 años y una bebé de cuatro meses, María Soledad Nívoli. “Sentí alivio. Una paz que nunca había sentido. Y una certeza que apareció en mi cabeza: ya no soy más una hija de desaparecidos. Mi papá dejó de ser desaparecido. Ahora soy huérfana de padre. Mi papá está muerto”, dijo a Cadena3 María Soledad esta semana.

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También identificaron los restos del mendocino Ramiro Bustillo Rubio y de Oscar Omar Reyes, secuestrados el 18 de octubre de 1977. Eran militantes del Partido Comunista y trabajaban en la empresa Fiat. Bustillo Rubio tenía 27 años, estudiaba 4to año de Ingeniería en la UNC y era papá de un hijo pequeño y esperaba otro más. Reyes estaba casado y era padre de cinco hijos. Fue secuestrado en la tarde del 18 de octubre de 1977, en la calle, cuando iba en su auto a una reunión del partido.

Eduardo Jorge Valverde Suárez también era mendocino. Se había recibido de abogado en la UNC. Estaba casado con María Elena Mercado y tuvieron dos hijos varones. Fue secuestrado a los 36 años, el 24 de marzo de 1976. “No te fueron a buscar, te raptaron cuando asististe como abogado a dar respuesta a una intimación”, detallaron desde HIJOS.

Y fueron identificadas las hermanas Adriana María y Cecilia María Carranza.”Las Mellis” tenían 18 años y habían nacido en San Francisco, Córdoba, en julio de 1957 y eran las menores de ocho hermanos. Adriana estudiaba Ciencias de la Información y Cecilia Ciencias de la Educación en la UNC. Las secuestraron juntas en la pensión donde vivían en la madrugada del 15 de mayo de 1976.

El séptimo en ser identificado fue Raúl Oscar Ceballos Cantón. “Tucho” era cordobés, estudiaba ingeniería y trabajó en la empresa FIAT, en la planta Materfer. Residía en el barrio Altamira y militaba al igual que sus otros tres compañeros, pero en la agrupación Montoneros “Felipe Vallese”.