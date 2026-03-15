Votan 130 mil afiliados al PJ en 17 distritos bonaerenses y Kicillof asume la conducción

El PJ de la provincia de Buenos Aires realizará hoy sus elecciones internas con una lista de unidad que llevó al gobernador Axel Kicillof como presidente del espacio. A pesar de ese acuerdo, las negociaciones no pudieron avanzar sobre algunos conflictos territoriales, tal como informó PERFIL la semana pasada. Y por ese motivo habrá votarán unos 130 mil afiliados en 17 de los 135 municipios donde no hubo acuerdo para conformar listas de unidad. Esta semana, en la previa de la elección, los chispazos entre camporismo y kicillofismo continuaron.

Kicillof reemplazará en el máximo cargo del PJ bonaerense al diputado Máximo Kirchner, luego de un proceso de duras negociaciones entre ambos. “Estoy muy contento. Se viene una nueva etapa, que es un imperativo. Ampliar afiliaciones, formación, preparación política y cuadros técnicos con una mirada federal”, dijo en un acto que encabezó en La Plata.

Pese a la lista de unidad y las banderas blancas, la interna entre Kicillof y La Cámpora no parece estar cerrada. En las últimas horas hubo un cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos “Carli” Bianco, mano derecha del gobernador, y la diputada Mayra Mendoza. La intendenta de Quilmes (en uso de licencia) había criticado que el gobernador no mencionara a Cristina Fernández de Kirchner, detenida con domiciliaria, durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Bianco dijo que “la gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, durante un acto en ese municipio.

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A Bianco le respondieron dos funcionarias de ese municipio. “Les pedimos que empiecen por reactivar las obras que el gobierno provincial tiene paralizadas en Quilmes, que son tantas o más que las que frenó Milei”, expresó Cecilia Soler, secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Florencia Di Tullio, secretaria de Niñez y Desarrollo Social, agregó: “Nos encantaría poder invertir muchísimo más de lo que ya hacemos con fondos propios, pero ahora tenemos que resolver la compra de alimentos y de insumos críticos que recortó el gobierno provincial”.

Las elecciones internas donde se enfrentarán las listas del kirchnerismo con las del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof se desarrollarán en los municipios de Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate. Según los datos oficiales del padrón, unos 131 mil afiliados estarán en condiciones de votar. En total se presentaron 37 listas para disputar los cargos partidarios de consejeros y congresales. En la mayoría de los municipios con interna se presentaron dos listas, salvo en San Miguel, Junín y Lobería, donde las elecciones se definirán entre tres listas.

En Tigre hubo una disputa que enfrentó al intendente Julio Zamora con el massismo. El jefe comunal decidió impulsar una lista encabezada por su hermano, Mario Zamora, para competir por la conducción del PJ local. Sin embargo, la Junta Electoral del partido rechazó esa presentación por supuestas irregularidades y proclamó como única lista la encabezada por Luis Samyn Ducó, alineado con Sergio Massa. Esa pulseada llegó a la Justicia y esta semana la Cámara Nacional Electoral confirmó el rechazo de la lista referenciada en Zamora.

En San Miguel habrá tres listas: dos relacionadas con el gobierno provincial. Una de ellas, liderada por Juanjo Castro, alineado con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis. La segunda la encabeza Santiago Fidanza, vice del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque. La tercera responde al kirchnerismo. Esta semana a Fidanza lo acusaron de regalar electrodomésticos a afiliados para condicionar el voto. El funcionario bonaerense, por su parte, acusó que la Policía municipal agredió y detuvo a su jefe de campaña. Dijo que se trató de un incidente más de “una serie de hechos de persecución e intimidación” que vienen registrando en los últimos días “contra militantes y dirigentes peronistas”.

En Morón, la interna refleja la ruptura política entre el intendente Lucas Ghi y su antiguo aliado Martín Sabbatella. Lo que alguna vez fue una alianza dentro del mismo espacio hoy se convirtió en una competencia directa por el control del PJ local. General Pueyrredón es uno de los distritos más importantes, con unos treinta mil afiliados. Allí la disputa es entre La Cámpora que dirige Fernanda Raverta y el MDF. La candidata del gobernador es Adriana Donzelli, secretaria de Sadop de la provincia, que se enfrentará a Daniel Di Bártolo. En Tres de Febrero, el actual titular del PJ local, el camporista Juan Debandi, buscará retener la conducción frente al exministro bonaerense de Salud Alejandro Collia, alfil de Kicillof.

El esquema de conducción del PJ bonaerense quedará integrado por la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, como vicepresidentes. Y el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, ocupará la Secretaría General. Máximo pasará a presidir el Congreso partidario, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral.