Avanza el plan Jorge Macri 2027 y la idea de regular a la situación de calle

“Tenemos un tema con la gente en situación de calle. Próximamente vamos a mostrar un programa muy potente”. El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, se lo adelantó a los ministros de la Ciudad y a funcionarios de menor rango el jueves 5 de marzo cuando abrió la reunión del gabinete ampliado en la Usina del Arte, en el sur de la Ciudad.

Allí, el jefe de Gobierno, Jorge Macri había planteado en su alocución que había “que poner los temas sobre la mesa”. En ese marco, en el Gobierno porteño vienen trabajando en un nuevo programa para las personas en situación de calle.

El tema saldrá a la luz en los próximos días y tiene dos ejes centrales. En primer lugar un proyecto para regular a las personas que deambulan, duermen y viven en las calles de la Ciudad.

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Una idea que había surgido en Uspallata, la sede gubernamental de Parque Patricios, era directamente prohibir el pernocte en territorio porteño. Hay otras opciones en la cartera de medidas en este sentido. Pero la decisión política de Jorge Macri fue clara: hay que avanzar con más medidas sobre el tema.

De hecho, en las encuestas cuantitativas y cualitativas aparece como uno de las tres problemáticas más mencionadas junto a la limpieza y la inseguridad.

En este marco, con sigilo los funcionarios trabajan en un proyecto junto al bloque de legisladores del PRO para presentar públicamente. El objetivo: que la cantidad de personas en situación de calle baje sustancialmente este año.

La otra iniciativa, que tiene un costado que la Ciudad no controla, es la ley de salud mental. En concreto: impedir que personas con sus facultades cognitivas alteradas puedan decidir por sí mismas si van, o no, a un parador. Hoy también ocurre esto para personas sin problemas mentales. Y es el gran inconveniente con el que se encuentran los trabajadores sociales del sistema BAP que asisten a estas personas vulnerables. El problema que subsiste es que la Ciudad puede modificar los protocolos e incluso avanzar con un proyecto de ley pero el marco general lo impone una ley nacional.

Según la información oficial siete de cada diez no son porteños, y en su mayoría vienen del conurbano bonaerense donde no hay paradores como sí tiene la Ciudad. En este marco, los paradores vienen llenándose de manera progresiva sin una contraprestación de las provincias o municipios de donde son oriundas las personas en situación de calle.

Paralelamente, el área de limpieza también sumó cambios esta semana: el actual titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Lanusse, se hará cargo de una flamante secretaría de Higiene. La problemática sigue siendo, en las encuestas que atesoran en Uspallata, una de las principales quejas.

Lanusse es un histórico funcionario del PRO: comenzó muy joven en Espacio Público en el primer mandato de Mauricio Macri, trabajó en Lotería con María Eugenia Vidal y volvió a la Ciudad para hacerse cargo de los inspectores porteños. Siempre en área delicadas.

Esto no se pudo ver en la Usina del Arte cuando se dio la reunión del gabinete ampliado: Sánchez Zinny, quien abrió el encuentro, contó que las encuestas vienen mejorando de manera sostenida y pidió colaboración de todos los funcionarios para el proyecto reeleccionista del jefe de Gobierno.

Hubo oradores de distintas carteras que fueron elegidos por los ministros: Natalia Gambaro de Justicia (quien guarda una vieja historia de rencor con Silvia Lospennato, la legisladora que miraba desde las butacas), los jefes de la Policía de la Ciudad y de Bomberos, funcionarios de AUSA (la empresa que hace autopistas) y de Cultura, también la jefa de Gabinete de Salud, Margarita Cejas (elogiada por su voz de locutora) y Inés Cruzalegui, la subsecretaría de Gestión de Aprendizaje.

Para terminar tuvo su momento la vicejefa Clara Muzzio, quien contó los días que le faltan a Jorge Macri para terminar su primer mandato e ir por el segundo.

Y cerró el jefe de Gobierno quien se extendió por 45 minutos. De buen humor, habló de las transformaciones, elogió a los funcionarios que expusieron e invitó a todos los funcionarios a sumarse a los cambios que se estaban llevando a cabo.