Jorge Macri se endurece, arma nueva mesa política y planea cambios mirando el 27

En los últimos sondeos cualitativos de opinión pública que atesoran en Uspallata, la sede del Gobierno porteño, apareció, por primera vez, una idea que entusiasmó a Jorge Macri: los encuestados hablaron de un “golpe de timón en la gestión”.

No se trata de una consecuencia indeseada sino de un efecto buscado por el jefe de Gobierno: mostrarse más asertivo, endurecer sus posiciones públicas –y sus políticas– y apuntar a la clase media urbana que jamás comulgaría con un frente progresista o con sectores de centroizquierda como fue Juntos por el Cambio.

Cerca del jefe de Gobierno aseguran que “no es un giro” sino “profundizar la línea que planteó desde el primer día”: la idea de que la Ciudad “necesita orden, cumplimiento de las reglas y un espacio público cuidado”. El fin de los piquetes, la merma en la cantidad de manteros, los desalojos en propiedades usurpadas y las denuncias por irregularidades en comedores y beneficiarios de planes sociales (que en la Ciudad relacionaron con Juan Grabois y sus aliados) forman parte de este paquete.

El jueves con dos desalojos la Ciudad llegó a los 580 con un agregado: una de las damnificadas por la ocupación ilegal giró por Twitter con su agradecimiento. Los dos desalojos fueron en Palermo: uno en Honduras y Fitz Roy y otro en Guatemala 5427.

Por su lado, desde el Ministerio de Espacio Público que comanda Ignacio “Nacho” Baistrocchi comenzó el desalojo de los principales focos de manteros y venta ilegal callejera; y, según fuentes oficiales, “se recuperaron trece espacios públicos (63.700 metros lineales de veredas y calles, equivalentes a 637 cuadras) que estaban tomados y se desalojaron a más de 19 mil manteros”. Los más emblemáticos: calle Avellaneda (Flores) y Once.

A este combinado, se le sumaron algunos videos virales de Jorge Macri en charlas con vecinos donde planteó que no hará más viviendas en villas sino que apostará a generar créditos blandos para que la clase media adquiera su primera vivienda (en esto ya trabaja el Banco Ciudad).

La narrativa amarilla también supone, de fondo, el posicionamiento natural para dar la batalla por la reelección en 2027 tras la derrota en mayo de 2025 en las parlamentarias porteñas.

De este tema se viene hablando en la flamante mesa política que se reúne todos los lunes a media mañana en la sala contigua a la oficina del jefe de Gobierno, en el tercer piso de Uspallata.

Allí, además del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, se suman el diputado macrista Fernando de Andreis, los ministros Hernán Lombardi (Desarrollo Económico), Ezequiel Sabor (Gobierno) y Guillermo “Willy” Romero (Asuntos Estratégicos y quien faltó por estar de vacaciones a la última cumbre).

A este grupo se le agregan tres flamantes legisladores porteños: Waldo Wolff, Laura Alonso y Silvia Lospennato, la jefa del bloque.

Lospennato debuta así como flamante jorgemacrista. Y nadie le quita su nueva ambición: pretende ser la candidata a vicejefa en 2027. La actual vice, Clara Muzzio, no está en los planes de futuro hace tiempo.

Todo esto se da en medio de cambios y reacomodamientos. El más fuerte se dio a comienzos de año: Agustina Olivero Majdalani será secretaria de Desarrollo Urbano, tras el desplazamiento del área a Karina Burijson, muy cercana al jefe de Gobierno, pero quien venía siendo cuestionada adentro y afuera del PRO. Hasta Mauricio Macri y Daniel Angelici –hoy uno de los hombres más poderosos de CABA– preferían un cambio allí. Se trata de un área clave: por ahí pasan las regulaciones de todas las construcciones de la Ciudad. El cambio lo impulsó Sánchez Zinny hace unos meses y se hizo efectivo en enero.

La flamante secretaria es una de las hijas de Silvia “la turca” Majdalani (exnúmero dos de la SIDE) pero cuenta con pergaminos propios en la Ciudad hace largos años y es conocida por todo el PRO. En estos días encarará los futuros cambios en la gestión de un lugar sensible.

Donde hubo serias críticas a viva voz en Uspallata fue al titular de la AGIP, Germán Krivocapich, quien no le puso tope al aumento de patentes y obligó al Ejecutivo porteño a dar marcha atrás tras los incrementos de más del 100%. Su figura quedó en el ojo de la tormenta. Ya en 2024 se le había ocurrido intentar imponer Ingresos Brutos a los profesionales y hasta Jorge Macri tuvo que salir a cruzar esa iniciativa que quedó en la nada. “Krivo” fue una recomendación de “Willy” Romero.