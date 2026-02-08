Un aparato contra Milei que apunte a la construcción nacional

En un documento difundido tras acordar la lista partidaria, el PJ bonaerense fijó posición política frente al contexto nacional, reivindicó el rol del gobierno provincial y llamó a la unidad del peronismo.

“El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento decisivo. En un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado, nuestro pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que castiga a las mayorías, debilita al federalismo y erosiona la convivencia democrática”.

El comunicado destaca la necesidad de la resistencia en este territorio: “La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el principal dique de contención”. Y sostiene: “El gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta”. El comunicado ya da cuenta de que el partido con la nueva conducción manejará la línea de defensa de la gestión de Kicillof. También hay un guiño a los intendentes. “Esta tarea no es individual ni circunstancial”, sino que “es el resultado de un esfuerzo colectivo que se expresa en el rol fundamental que vienen cumpliendo los intendentes peronistas”. “En cada barrio, en cada ciudad, el peronismo bonaerense viene demostrando capacidad de gestión, cercanía y compromiso”.

Más adelante, el texto reivindica la elección provincial de 2025. “El peronismo de la provincia de Buenos Aires demostró algo fundamental: a esta derecha se le puede ganar”. Sin embargo, advierte que “no alcanza con resistir”. “El desafío que tenemos por delante es ser, además de escudo, alternativa y esperanza. Para eso, el peronismo necesita unidad, organización y coraje”, dice.

En clave nacional, el comunicado plantea que “no hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal”. Finalmente, expresa una definición política central. “El PJ ratifica su repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner”.