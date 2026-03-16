En "QR!", Martín Romeo lanzó una acusación sobre el caso $Libra: "Sabían perfectamente lo que estaban haciendo"

El abogado Martín Romeo, querellante en la causa judicial por la criptomoneda $Libra, afirmó este lunes en el programa "QR!", conducido por Pablo Caruso en Canal E, que las nuevas pruebas incorporadas al expediente —audios, registros de llamadas y datos técnicos— demostrarían que el lanzamiento del token estuvo planificado y que contradicen la versión pública del presidente Javier Milei sobre cómo se difundió el proyecto.

Según explicó, los elementos que aparecieron en las últimas horas marcan “un antes y un después” en la investigación. “Todo lo que se conoció termina de confirmar las líneas investigativas que venían planteando tanto el periodismo de investigación como la comisión investigadora”, aseguró.

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Las pruebas que contradicen la versión del Presidente

Durante la entrevista, Romeo señaló que la información técnica incorporada en la causa contradice la explicación pública de Milei sobre la difusión del token.

El mandatario había asegurado que encontró el proyecto en redes sociales y lo compartió por su interés en la tecnología. Sin embargo, el querellante afirmó que los registros indican otra secuencia. “Se aprovechó metadata que demuestra que la primera interacción con ese contrato en una red social es la de Milei”, explicó.

Además, detalló que antes del mensaje publicado en redes sociales se registraron llamadas telefónicas vinculadas al lanzamiento.

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Durante el programa también se difundió un audio en el que se describe el funcionamiento de este tipo de operaciones dentro del mercado cripto. Romeo sostuvo que el mecanismo consiste en promocionar un token, atraer inversiones y luego retirar la liquidez del mercado.

Según dijo, muchas de esas operaciones se realizan de forma automatizada mediante bots programados para ejecutar ventas masivas.

Por otra parte, el querellante aseguró que lo ocurrido con $Libra responde a una práctica conocida en el mundo de las criptomonedas. “Te agarro una moneda, la promociono con un influencer famoso, me afano toda la liquidez y después digo que salió mal”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el comportamiento del token demuestra que el resultado era previsible. “Cuando lanzás una criptomoneda y en las primeras horas vendés el 90% de lo que tenías, no hay ninguna forma de que eso salga bien”, señaló.

El tamaño del escándalo

Para Romeo, el problema para quienes impulsaron el token no fue el funcionamiento del esquema sino la dimensión que alcanzó. Según explicó, los responsables esperaban recaudar mucho menos dinero. “Pensaron que se iban a llevar 20 o 25 millones de dólares y que lo iban a poder manejar”, dijo.

Pero el contexto del mercado cripto, que atravesaba un período de fuerte crecimiento, generó una entrada de capital mucho mayor a la prevista. “Había un bull market y mucha liquidez nueva. Por eso se les fue de las manos”, concluyó.

