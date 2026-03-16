Ministro de Kicillof cuestionó a Milei y a Adorni: “Están más sucios que una papa”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró este lunes que tanto el presidente Javier Milei como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “están más sucios que una papa” al referirse a las últimas revelaciones de la causa $Libra y el viaje del funcionario con su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

Además señaló que ambas deben ser “investigadas por la Justicia”. “Le queremos pedir a la Justicia que avance sobre Milei y Adorni. Hay un montón de pruebas, casi irrefutables” de que el presidente y su ministro “están involucrados en delitos a cielo abierto”, agregó en una conferencia de prensa difundida por NA.

“En el último discurso de apertura de sesiones con una violencia inusitada atacó a los legisladores de nuestra fuerza política y centró su discurso en los aspectos morales de su Gobierno, con el argumento de que él y sus funcionarios son la reserva moral de este país. Pero por lo que vemos está muy lejos de lo que prometió a los argentinos”, afirmó el funcionario bonaerense.

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"Deslomarse es otra cosa"

Sobre el viaje de Adorni a Estados Unidos con su esposa, recordó las palabras del jefe de Gabinete respecto de que fue “a deslomarse”, lo que para Bianco es una expresión “muy poco afortunada, porque deslomarse es otra cosa”. "Cuando yo viajo por trabajo, no voy con mi familia”, remarcó.

“Es un delito y por eso está denunciado penalmente, pero lo más insólito es la justificación de Milei apelando a un aspecto casi infantil de la microeconomía, como hablar de costo marginal”, cuestionó Bianco.

“Milei cree que subir una persona más a un avión no tiene costo. Miente y no sabe, es un burro, los aviones gastan combustible de acuerdo al peso que tienen. Así que el costo no es cero y Milei es un burro, además de un mentiroso y un estafador”, sentenció.

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Causa $LIBRA

Sobre el viaje a Punta del Este, Bianco sostuvo que “tiene un costo de entre 10.000 y 20.000 dólares”, recordó que Adorni fue “denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos” y aseguró que deberá explicar en la Justicia “si lo pagó con dinero negro o plata de la corrupción, o lo pagó con plata del Estado como dijo su amigo”.

Por último se refirió a “nuevas pruebas que involucran a Milei en el caso $Libra, una estafa de más de 100 millones de dólares” como las “comunicaciones directas, al menos ocho”, presuntamente entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli.

“También se conoció un borrador de un supuesto contrato confidencial entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, otro de los imputados en la estafa”, y además “se halló un documento en un celular de Mauricio Novelli de un acuerdo por 5 millones de dólares para que Milei promociones esa cripto estafa”, finalizó.