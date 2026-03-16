Investigan en Chaco un caso de crueldad animal: rescataron a un perro enterrado y con el hocico atado

Un episodio que comenzó como un simple pedido de ayuda terminó revelando una escena alarmante en Resistencia, Chaco. Bomberos de la Policía provincial rescataron a un perro que estaba enterrado bajo tierra y con el hocico inmovilizado con cinta adhesiva, en un hecho que ahora es analizado como un posible caso de crueldad animal.

El operativo ocurrió el sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Honduras al 500, luego de que una vecina alertara a las autoridades sobre la presencia de un animal aparentemente atrapado en un pozo.

Una dotación de la División Rescate de la Dirección General de Bomberos de la Policía del Chaco acudió al lugar para asistir al animal. Sin embargo, al comenzar la intervención, los efectivos advirtieron que la situación era distinta a la informada inicialmente. El comisario mayor Wilfredo Dellamea, jefe del área, explicó que al inspeccionar el terreno constataron que el perro no había caído accidentalmente, sino que se encontraba prácticamente enterrado y con el hocico sujeto con cinta adhesiva.

Ante ese panorama, los rescatistas iniciaron un trabajo manual para retirar la tierra y liberar al animal, mientras cortaban la cinta que le impedía abrir la boca. El operativo fue realizado por tres efectivos especializados en rescate, quienes finalmente lograron sacar al perro con vida. Se trata de un macho mestizo de tamaño mediano, de pelaje negro y marrón.

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Indignación entre los rescatistas

Desde el cuerpo de bomberos señalaron que el hallazgo generó una fuerte reacción emocional entre quienes participaron del rescate. Dellamea explicó que el trabajo de la división incluye operativos de salvamento tanto de personas como de animales, y remarcó que cualquier vida merece ser protegida.

Tras el rescate, el caso comenzó a ser seguido por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados del Chaco. Según explicó su directora, la abogada Sonia Sosa, la conducta observada podría encuadrarse dentro de la Ley 14.346, que sanciona penalmente los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

La letrada indicó que ya se habría radicado una denuncia, lo que permitiría avanzar con una investigación para identificar a la persona responsable.

De confirmarse la hipótesis de maltrato, la causa quedaría bajo análisis de la Justicia, que deberá evaluar las pruebas reunidas para determinar eventuales responsabilidades.

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Buscan una familia para el animal

Luego del rescate, el perro quedó al cuidado transitorio de una vecina, mientras organizaciones y proteccionistas buscan un hogar definitivo donde pueda ser adoptado. Desde el Instituto de Derecho Animal señalaron que la prioridad es garantizar que el animal reciba cuidados y no vuelva a atravesar situaciones de violencia.

También recordaron que cualquier persona que detecte un caso de maltrato animal puede denunciarlo en una comisaría, lo que permite iniciar actuaciones policiales y eventualmente una investigación judicial.