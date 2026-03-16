Chaco acredita este viernes el refrigerio para empleados públicos

El Gobierno del Chaco informó que este viernes 20 se acreditará el refrigerio correspondiente a los empleados públicos activos de la Administración Pública Provincial, un beneficio que se deposita mensualmente para su utilización en comercios locales.

Según precisó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los fondos estarán disponibles por la tarde en la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco, lo que permitirá a los trabajadores disponer de los recursos de manera inmediata para realizar compras.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, destacó que el cumplimiento de este pago “representa una muestra de responsabilidad y compromiso con una administración ordenada y previsible”.

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En ese sentido, el funcionario subrayó que la planificación financiera y el manejo transparente de los recursos públicos permiten sostener las obligaciones del Estado provincial en tiempo y forma. “Con transparencia y orden en las cuentas públicas, podemos cumplir una vez más con el pago del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, afirmó.

Impacto en el consumo y la economía local

Desde la cartera económica señalaron además que la acreditación de este beneficio forma parte de una política de administración responsable, orientada a brindar previsibilidad a los trabajadores estatales.

Asimismo, remarcaron que los fondos tienen un impacto directo en la actividad comercial, ya que el refrigerio se utiliza principalmente en compras dentro del circuito económico provincial, lo que contribuye a dinamizar el consumo en comercios locales.

Como ocurre habitualmente, el beneficio solo puede percibirse a través de la tarjeta Tuya Recargable, una herramienta que busca agilizar la operatoria y facilitar el acceso a los fondos para los trabajadores del sector público.