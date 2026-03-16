Tragedia en Corrientes: hallaron el cuerpo de un joven de 19 años en el río Santa Lucía

Una jornada de profundo dolor atraviesa a la comunidad de la colonia San José, en la localidad correntina de Santa Lucía. Tras un intenso operativo policial que se extendió durante horas, efectivos de seguridad y personal de rescate hallaron el cuerpo de un joven de 19 años, conocido por el alias “Papo”, quien murió ahogado en el río Santa Lucía.

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Cronología de la desaparición

El hecho comenzó a gestarse el sábado por la tarde, alrededor de las 19:00, cuando el joven se dirigió hacia la costa del río con el objetivo de reunir animales vacunos. La alarma se encendió una hora más tarde, cuando el caballo que utilizaba para sus labores regresó solo a su domicilio, con el pelaje mojado y sin su jinete.

Esta señal, que sugería un posible incidente en el agua, movilizó de inmediato a familiares y vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades para iniciar los rastrillajes.

Intenso operativo de búsqueda

Ante la gravedad del caso, se desplegó un amplio operativo policial que coordinó el esfuerzo de diversas fuerzas:

Comisaría de Distrito Santa Lucía.

Personal policial de Gobernador Martínez, Cruz de los Milagros y Lavalle.

Efectivos del PRIAR.

Bomberos Voluntarios de Santa Lucía.

Personal de Prefectura Naval Argentina.

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A pesar de los esfuerzos conjuntos y el despliegue técnico en la zona costera, el resultado fue negativo hasta las últimas horas, cuando finalmente se logró localizar el cuerpo de la víctima en el río Santa Lucía.

Los primeros peritajes confirman que la causa del deceso fue asfixia por inmersión, aunque la Justicia ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias precisas en las que el joven cayó a las aguas del río.