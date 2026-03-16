Un apostador ganó más de 249 millones de pesos en la Poceada Correntina

La suerte volvió a sonreír en el interior provincial. Un apostador goyano se convirtió en el nuevo millonario de la región al alzarse con el pozo mayor de la Quiniela Poceada Correntina.

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El premio, correspondiente al sorteo del sábado 14 de marzo, alcanzó la cifra exacta de $249.745.105.

El ticket ganador fue confeccionado en la Agencia Oficial N.°469 de la ciudad de Goya. Según informaron desde Lotería Correntina, la combinación que cambió la vida del apostador estuvo integrada por los números 08 – 10 – 19 – 45 – 80.

Un juego que se consolida

La Poceada Correntina se ha posicionado como una de las modalidades preferidas por los vecinos de la provincia, debido a la magnitud de sus pozos y la accesibilidad de su apuesta, que consiste en elegir cinco números entre el 00 y el 99.

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Con tres sorteos semanales —martes, jueves y sábados—, el juego continúa sumando ganadores en distintas localidades. Desde la institución recordaron que la recaudación de estas apuestas tiene un fin social, ya que los fondos se destinan al desarrollo de diversas áreas y programas en la provincia de Corrientes.

Hasta el momento, no trascendió la identidad del afortunado ganador, quien dispone de los plazos legales vigentes para presentarse en la sede de la lotería y hacer efectivo el cobro del multimillonario premio.