Paro en la UNNE: Omar Larroza afirmó que el acatamiento es dispar y cuestionó la efectividad de una nueva marcha

En el inicio de una doble jornada de protesta nacional, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) registra un nivel de adhesión desigual en sus facultades. El paro, convocado por federaciones docentes ante la falta de acuerdo salarial y recortes en el financiamiento, se desarrollará en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y del 23 al 30 del mismo mes.

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El rector de la UNNE, Omar Larroza, brindó un panorama sobre la situación en las unidades académicas. "Es disperso en las dos sedes; un poco más efectivo en Resistencia que acá en Corrientes", detalló el funcionario.

No obstante, aclaró que no se prevé una "rigurosidad de paros indeterminados" y que se monitoreará el tiempo para reprogramar actividades y cumplir los objetivos académicos.

El conflicto salarial y la paritaria trabada

Larroza explicó que el conflicto se encuentra en una encrucijada legal, con la ley de financiamiento universitario judicializada en la Cámara Federal, lo que otorga una "ventaja parcial" al Ejecutivo Nacional al suspender su aplicación.

Según el rector, el Gobierno propone un recupero del 12% del año pasado y habilitar paritarias para 2026, pero el atraso histórico del 50% parece ser un punto "innegociable".

"El llamado a apertura de las paritarias sería un buen gesto para distender los ánimos. Ya llegamos al primer trimestre y todavía no están abiertas", reclamó.

Larroza señaló que los actores universitarios esperan una señal del Poder Ejecutivo que permita, al menos, un acompañamiento simétrico de los índices inflacionarios de este año.

Garantía de funcionamiento y dudas sobre una nueva marcha

A diferencia de la incertidumbre de años anteriores, el rector llevó tranquilidad sobre la operatividad de la UNNE. "Hoy tenemos algún grado de previsibilidad y la universidad no tendría inconvenientes en funcionar este año", afirmó, diferenciando la situación actual de la escalada inflacionaria imprevisible de 2024.

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Respecto a la posibilidad de una nueva marcha federal universitaria, Larroza se mostró crítico. "No se puede estar de marcha en marcha si no estamos solucionando la situación", sostuvo a radio Dos.

Además, advirtió sobre la contradicción de convocar a una movilización con las aulas cerradas: "Con las universidades cerradas es complicada la convocatoria porque los estudiantes no vienen. Si quieren hacer alguna marcha, tienen que dejar abiertas las sedes para que sea efectiva".