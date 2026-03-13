Corrientes implementará el sistema de "video multas" para reducir la siniestralidad vial

Ante el preocupante aumento de la siniestralidad en el ejido urbano, la Municipalidad de Corrientes avanza hacia la digitalización del control vial. El Concejo Deliberante recibió el proyecto de ordenanza para la creación del Sistema Municipal de Actuaciones Digitales – Video Multa, una herramienta que utilizará la red de cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para registrar infracciones en tiempo real.

Yamandú Barrios, secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, confirmó que el sistema buscará detectar conductas críticas: estacionamiento en doble fila, obstrucción de garajes, formación de basurales, falta de uso de casco y espejos en motovehículos, y el cruce de semáforos en rojo. El proyecto ya se encuentra bajo análisis en las comisiones de Seguridad, Obras y Legislación.

Emergencia en la seguridad vial

La medida responde a datos oficiales alarmantes. En los últimos dos años (2024-2025), se registraron 4.930 siniestros viales en la ciudad, de los cuales 3.435 involucraron motocicletas. Esto posiciona a los motovehículos como el principal actor en la siniestralidad urbana, un fenómeno que se ha agravado por el incremento del uso de motos como medio de transporte cotidiano.

La saturación del sistema de salud es una de las consecuencias directas de esta dinámica. Según registros del Ministerio de Salud provincial, el Hospital Pediátrico atendió a 839 menores de edad involucrados en choques durante ese mismo período, con una edad promedio de entre 8 y 9 años.

El dato más crítico es que el 54% de esos niños viajaba como pasajero en motocicleta al momento del accidente.

El objetivo: prevenir y descomprimir

La implementación de las video multas no solo busca el ordenamiento del tránsito, sino también actuar como una medida preventiva que reduzca la carga sobre las guardias de urgencias hospitalarias.

Desde el municipio sostienen que la fiscalización digital permitirá una mayor cobertura de control en zonas de alto flujo, donde los operativos presenciales suelen tener limitaciones operativas.

El avance del proyecto legislativo pone el foco en la necesidad de cambiar conductas viales mediante la tecnología, buscando disminuir el impacto de los accidentes en una ciudad donde el uso de la moto se ha vuelto masivo, pero a menudo se realiza sin cumplir las normas básicas de seguridad.