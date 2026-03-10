Se quintuplicó la cantidad de argentinos que tramitan registro para trabajar en Brasil

El movimiento de trabajadores argentinos hacia Brasil comienza a reflejarse en las estadísticas oficiales del país vecino. Según datos de la Receita Federal do Brasil, la cantidad de argentinos que tramitaron el Cadastro de Pessoa Física (CPF) –un registro indispensable para trabajar, cobrar salarios o abrir una cuenta bancaria– se multiplicó en los últimos años y alcanzó niveles inéditos en 2025.

El salto es significativo. Durante años, el promedio anual de argentinos que solicitaban este documento rondaba los 8.000 trámites, pero en 2025 la cifra escaló a casi 40.000 registros, lo que implica un crecimiento de casi cinco veces respecto de los niveles habituales, según destaca MisionesOnline.

El CPF funciona en Brasil de manera similar al CUIL argentino: es un número fiscal personal que permite realizar operaciones bancarias, cobrar salarios o recibir pagos a través de billeteras digitales. Sin ese registro, cualquier trabajador queda fuera del sistema formal.

Un cambio en la migración laboral

El aumento de estos trámites confirma una tendencia que ya se percibe en las ciudades de frontera y en varios polos productivos brasileños: cada vez más argentinos cruzan al país vecino en busca de empleo.

Mientras que los turistas ingresan con visa para permanecer hasta tres meses, quienes buscan trabajo suelen gestionar el CPF como primer paso para integrarse al mercado laboral brasileño. El trámite se volvió así un indicador indirecto del crecimiento de la migración laboral argentina.

El fenómeno marca también un cambio histórico en la dinámica laboral entre ambos países. Durante décadas fue común que trabajadores brasileños migraran hacia Argentina en busca de empleo, especialmente en sectores industriales o rurales. En los últimos años, esa tendencia comenzó a invertirse.

Sectores que absorben mano de obra

En Brasil, distintos sectores económicos absorben parte de esa mano de obra argentina. Entre los rubros que más trabajadores incorporan aparecen el agro, la construcción y los servicios, actividades que mantienen una demanda constante de personal en distintas regiones del país. La combinación de oportunidades laborales, diferencias cambiarias y mejores niveles de ingreso en algunos sectores explica en parte este movimiento migratorio.

En varias ciudades brasileñas cercanas a la frontera, el fenómeno ya es visible en la vida cotidiana. Comercios, obras en construcción y establecimientos rurales incorporan trabajadores argentinos que llegan con la expectativa de encontrar mejores ingresos que en el mercado laboral local.

El fuerte crecimiento en los trámites de CPF sugiere que esta dinámica podría consolidarse en los próximos años si las condiciones económicas relativas entre ambos países continúan favoreciendo el traslado de trabajadores.