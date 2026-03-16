Subasta pública de vehículos del Estado: camionetas y autos desde $546 mil

El Gobierno del Chaco anunció una nueva subasta pública de vehículos oficiales fuera de servicio, que se realizará el lunes 30 de marzo en la ciudad de Resistencia. En total, se pondrán a remate 36 unidades pertenecientes al parque automotor del Estado provincial, entre camionetas, autos, utilitarios y minibuses.

La actividad corresponde a la sexta subasta pública de bienes estatales y se llevará a cabo en el C.E.F. N.º 1 “Miguel Ángel Campos”, ubicado sobre avenida Lavalle al 700, donde desde las 8 de la mañana comenzará la acreditación de los participantes.

Qué vehículos se rematarán

El listado incluye unidades utilizadas por distintas áreas del Estado que quedaron fuera de servicio o fueron reemplazadas dentro del parque automotor oficial. Entre los modelos que integran el remate aparecen camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger y Nissan Frontier, además de autos Toyota Etios, utilitarios Renault Kangoo y Fiat Ducato, y minibuses Mercedes Benz Sprinter.

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Los precios base parten desde $546.420, correspondiente a una Citroën Berlingo Multispace modelo 2013, mientras que el valor inicial más alto es el de un Mercedes Benz Sprinter minibús modelo 2023, que saldrá a subasta desde $4.250.000.

También figuran vehículos relativamente recientes, como Toyota Etios 2023 y Nissan Frontier 2023, con valores iniciales superiores a los $3 millones. De acuerdo con el pliego del remate, cada unidad puede tener deudas administrativas registradas, que quedarán a cargo del comprador.

Cómo participar del remate

Las personas interesadas deberán presentarse el día de la subasta con Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder participar del proceso.

El esquema de pago previsto establece:

20% del valor del vehículo en el momento del remate , más 10% de comisión , que puede abonarse en efectivo o por transferencia

80% restante dentro de los siete días corridos posteriores

En caso de que el comprador participe en representación de una empresa, deberá presentar un poder especial certificado por escribano.

Cuándo se podrán ver los vehículos

Antes del remate, los interesados tendrán la posibilidad de inspeccionar las unidades en el galpón “La Mística”, ubicado en avenida Martina y una calle sin denominación.

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Las jornadas de exhibición se realizarán en los siguientes horarios:

26 y 27 de marzo, de 9 a 12

28 de marzo, de 9 a 17

Más de $1.200 millones recaudados en remates anteriores

Según datos oficiales, las cinco subastas previas realizadas por la provincia permitieron vender 153 bienes en desuso, con una recaudación total que superó los $1.225 millones.

Los fondos obtenidos se destinaron a proyectos de infraestructura y equipamiento público, entre ellos la compra de ventiladores industriales para escuelas, obras en centros de salud, ambulancias para zonas rurales y vehículos destinados a programas sociales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el mecanismo de subastas permite recuperar recursos a partir de bienes estatales que ya no se utilizan, al tiempo que ofrece al público la posibilidad de adquirir vehículos con precios de base por debajo del mercado.