$LIBRA: Milei, ante la mayor amenaza

En la justicia se comenta en estas horas que el fiscal Eduardo Taiano está en shock. Incomprobable, pero comprensible. Tiene en sus manos documentos que podrían comprometer seriamente al presidente Javier Milei en la trama del token $LIBRA.

El fiscal federal que investiga la causa volvió a estar en el ojo de la tormenta después de que el viernes se conociera que el lobista Mauricio Novelli, intermediario entre los impulsores de la criptomoneda y la Casa Rosada, mantuvo al menos ocho llamadas con Javier Miliei momentos antes y después de que el Presidente promocionara en la red X el lanzamiento de la memecoin, el 14 de febrero de 2024. El token creció exponencialmente tras el tuit de Milei, pero más tarde sus creadores retiraron los fondos y el precio colapsó, dejando miles de damnificados.

La información surgió de los peritajes que expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal hicieron sobre el celular de Novelli. Los dispositivos del lobista -celulares, computadoras, discos rígidos- están en poder de la justicia desde marzo de 2025, hace un año. Taiano, coinciden las crónicas de la investigación, ha tenido demoras llamativas: en primer lugar, en poner los dispositivos de Novelli a disposición de la Dirección de Apoyo Tecnológico y subir el contenido al sistema informático que tramita el expediente para facilitar a las partes el acceso de su contenido.

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La información sobre el intenso intercambio entre Milei y Novelli (también entre éste y Karina Milei) el día del lanzamiento de $Libra es relevante, porque pone en crisis el principal argumento del Presidente frente al escándalo: que como otras veces, decidió apoyar ese día con un tuit un proyecto privado beneficioso para la Argentina con el que no tenía ningún vínculo.

Pero eso no iba a ser todo. La tarde del sábado se conoció que entre los apuntes del celular de Novelli menciona un presunto acuerdo con Hayden Davis, el empresario estadounidense que lanzó $Libra, para el pago de US$ 5 millones, en diferentes entregas, por el apoyo de Milei a la iniciativa.

Las anotaciones de Novelli no prueban que Milei haya aceptado el acuerdo o recibido dinero, pero suman un elemento que por primera vez fortalece la hipótesis de cohecho.

Según publicaron este sábado Hugo Alconada Mon e Ignacio Grimaldi en La Nación, diario que accedió a una copia del documento, el apunte de Novelli fue redactado entre “fines de octubre y fines de noviembre de 2024”. Es decir, no menos de dos meses antes del posteo con el que Milei promocionó la memecoin.

Los apuntes de Novelli dan sentido a una línea de acontecimientos que fueron revelados por la prensa a la par de la investigación de la justicia, entre los que destacan la presencia de Davis el 30 de enero de 2024 en la Casa Rosada, y la firma de un acuerdo confidencial por el que Davis se convertiría en asesor de Presidente en materia de criptoactivos. Davis, que ya presumía en sus chats privados de tener el “control” de Milei, posteó ese día una foto con el Presidente en su despacho, pulgares en alto.

Otra de las notas de Novelli muestra lo que parece un bosquejo del mensaje con el que Milei hizo su descargo en X, dos días después de haber promovido la criptomoneda, en el que tomó distancia del proyecto de Davis y acusó a la oposición.

Milei está siendo investigado en la justicia por los presuntos delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. El Presidente y su hermana fueron mencionados en un juicio en Nueva York como posibles beneficiarios de los fondos. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó a su vez que el Presidente prestó una “colaboración imprescindible” en una estafa cripto internacional y recomendó al Congreso que evalúe si Milei incurrió en mal desempeño, una figura que habilitaría el juicio político.

Las anotaciones de Novelli no prueban que Milei haya aceptado el acuerdo y aún menos que hubiera recibido el dinero. Pero las notas suman un elemento que por primera vez fortalecería la hipótesis de cohecho.

Aún así, olvidémonos de la suma a la que alude Novelli. Si el acuerdo que menciona la nota de su celular ya estaba diseñado en octubre o noviembre de 2024, el argumento del desconocimiento que esgrime el Presidente no solo entra en crisis, sino que se derrumba por completo.

Desde fines de enero, en coincidencia con las conclusiones del informe de los peritos judiciales del caso $LIBRA, Milei experimenta un giro discursivo. En el marco de la apertura comercial, hizo blanco en dos de los principales empresarios nacionales, a los que acusa de beneficiarse durante años de un sistema de prebendas estatales. En su mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Congreso cargó incesantemente contra el kirchnerismo, al que identifica como organizador de esa trama.

Desde entonces, Milei no ha dejado de fogonear esa confrontación. Nunca antes se lo había escuchado hablar tanto de corrupción e incorporó una dimensión "moral" a su gestión.

En momentos en que caen los indicadores de confianza en el Gobierno, el escándalo $Libra solo puede seguir escalando. Alguien debería sugerirle al Presidente que dé explicaciones convincentes a un episodio que se presenta cada vez más oscuro para él.



