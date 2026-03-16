En "QR!", Pablo Caruso advirtió: "¿Quién cuelga hoy la espada de Damocles sobre la cabeza de Javier Milei?"

El conductor Pablo Caruso abrió su editorial en el programa "QR!", emitido por Canal E, con una imagen clásica de la política: la espada de Damocles. Con esa metáfora buscó describir el momento que atraviesa el presidente Javier Milei en medio de la polémica por el caso $Libra.

Para introducir su análisis, Caruso recordó la historia atribuida al pensador romano Cicerón. En ese relato, Damocles envidia el poder del rey Dionisio, quien le permite ocupar su lugar en el trono, pero cuelga sobre su cabeza una espada sostenida por un hilo. La escena simboliza que el poder siempre convive con el peligro y la incertidumbre.

"La pregunta es quién cuelga hoy esa espada sobre la cabeza del presidente", planteó el conductor al iniciar su editorial.

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El caso $Libra y la agenda mediática

Desde esa metáfora, Caruso vinculó la situación con el escándalo político alrededor del token $Libra, que volvió a aparecer en la agenda pública durante el fin de semana.

Caruso señaló que el tema reapareció con fuerza luego de publicaciones que difundieron información sobre la investigación vinculada al proyecto de criptomonedas que el presidente había mencionado en sus redes sociales el año pasado.

El episodio se remonta a febrero de 2025, cuando Milei recomendó el token en la red social X. El activo digital tuvo una suba rápida y luego una fuerte caída, lo que derivó en cuestionamientos políticos y en una investigación que hoy sigue abierta.

Durante la editorial, Caruso aclaró que no se trata de un hecho inventado, sino de un episodio que ocurrió y que aún genera interrogantes. Sin embargo, se preguntó por qué ciertos sectores deciden volver a ponerlo en discusión en determinados momentos.

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En ese punto, el conductor planteó que la coincidencia entre las publicaciones de Clarín y La Nación no puede analizarse de manera aislada. Según explicó, los medios hegemónicos forman parte de una estructura más amplia de poder que combina intereses económicos con capacidad de influencia política.

Desde esa mirada, el periodista sostuvo que el caso $Libra funciona como un ejemplo para observar cómo se construye la agenda pública y qué actores tienen la capacidad de impulsar determinados temas.

La tensión entre el Gobierno y el “poder real”

Caruso también vinculó el episodio con la confrontación que el presidente Milei mantiene con lo que suele denominar el “poder real” o el “círculo rojo”. En ese sentido, recordó una frase atribuida al empresario Héctor Magnetto, según la cual el cargo de presidente podría convertirse en un “puesto menor” frente al verdadero poder económico.

Para el conductor, ese concepto refleja la disputa histórica entre el poder político y los sectores económicos con capacidad de presión sobre el sistema institucional.

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El editorial también incluyó una mirada sobre el escenario económico y social que atraviesa el país. Caruso señaló que la discusión política se da en un contexto marcado por problemas como el desempleo, los salarios bajos y el endeudamiento de muchas familias.

En ese marco, planteó que surge otra pregunta: qué pesa más en la percepción pública, la situación económica cotidiana o las denuncias de corrupción que atraviesan la agenda política. “Esto puede herir, pero no necesariamente matar políticamente”, afirmó durante el análisis.

En el cierre de la editorial, el conductor sostuvo que el caso $Libra todavía puede ofrecer nuevos elementos para entender qué ocurrió y cómo impactará en la política argentina.