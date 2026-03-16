Cuánto cobraron Yanina y Diego Latorre por promocionar un negocio de Mauricio Novelli, impulsor de $LIBRA

En las últimas horas se difundieron capturas de chats entre Yanina Latorre y el empresario Mauricio Novelli que relacionan a la panelista con el caso de la criptomoneda $LIBRA. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que fueran publicadas por la periodista Fernanda Iglesias.

Novelli es uno de los principales implicados en la causa judicial que investiga la promoción del activo digital que fue promocionada en X por el presidente Javier Milei. Las conversaciones difundidas entre el trader y la periodista muestran intercambios que mencionan publicidades en redes sociales y propuestas relacionadas con el mundo de las criptomonedas.

El ese expediente, la Justicia realizó peritajes sobre el teléfono celular de Novelli, considerado uno de los articuladores de la estrategia comunicacional alrededor del proyecto cripto. Otro de los nombres que aparecen en los registros analizados por los investigadores es el del exfutbolista Diego Latorre, esposo de Yanina, quien fue mencionado en conversaciones relacionadas con acciones publicitarias.

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La panelista y el periodista deportivo habrían formado parte de Influenz, la agencia publicitaria de Novelli especializada en marketing de influencers. Según información publicada por la empresa, Yanina recibiría 3.000 dólares por dos publicaciones en historias de Intagram, mientras que Diego cobraría 5.000 por tres historias y dos posteos en X.

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En uno de los primeros mensajes del intercambio difundido, el empresario propone avanzar con publicaciones en historias de Instagram. “Te parece si avanzamos con las historias? Así las liquidamos las tres este mes”, escribe Novelli en el chat. Latorre responde que está de acuerdo y consulta si se trataba de tres contenidos distintos. “Son tres días distintos, son historias súper cortas”, aclara el empresario.

En otro tramo del diálogo, Novelli le ofrece a la panelista la posibilidad de obtener dinero rápido mediante el registro en una plataforma de criptomonedas. “¿Te querés ganar 5.000 dólares en 5 minutos? Lo único que tenés que hacer es crearte una cuenta en Binance y verificar la cuenta usando este link. Una vez que hayas verificado la cuenta, hablale a mis amigos de Influenz así te pagan el premio”, le envía.

Según las capturas difundidas, Latorre responde que podría realizar el trámite cuando regresara de un viaje y pide recibir previamente el guión del contenido promocional. El empresario le contesta que se lo enviaría y le indica también la cuenta que debía mencionar en las publicaciones.

Las conversaciones entre Mauricio Novelli y Yanina Latorre fueron difundidas por la periodista Fernanda Iglesias.

En otro pasaje de la conversación, la panelista comenta que se encontraba en Estados Unidos y que su regreso a la Argentina estaba previsto varios meses después. En ese contexto aparece un mensaje que generó repercusión política. “Recién vuelvo de Casa Rosada. Te quería llamar por algo”, le escribe Novelli.

Latorre responde consultando si el tema estaba relacionado con el presidente: “Me habló Milei el otro día. ¿Es por él?”. El empresario contesta que había conversado con el mandatario “recién” y propone continuar el diálogo más tarde. Según las capturas difundidas, minutos después ambos mantienen una llamada telefónica de poco más de cinco minutos.

Horas más tarde, Novelli vuelve a enviarle un enlace para registrarse en la plataforma Binance acompañado por un breve mensaje: “Link para Binance. Que descansen”. La panelista responde agradeciendo el envío.

"Me hablo Milei": Yanina Latorre mencionó al Presidente en uno de sus chats con Mauricio Novelli.

Las conversaciones se conocieron en medio de la investigación judicial que analiza la promoción de la criptomoneda $Libra y posibles maniobras fraudulentas para captar inversores, así como el papel de diferentes actores políticos, empresariales y mediáticos en su difusión.

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El descargo de Yanina Latorre tras ser vinculada con el caso $Libra

Luego de que su nombre se volviera tendencia en redes sociales, Yanina Latorre publicó un descargo en sus historias de Instagram desde Punta del Este, donde se encuentra de vacaciones con amigas.

"No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria”, reclamó la panelista en Instagram.

La conductora sostuvo que las publicaciones realizadas a través de Novelli correspondían a acuerdos comerciales anteriores al estallido del caso $Libra y remarcó que las acciones promocionales que realizó estaban vinculadas con la plataforma de criptomonedas Binance.

Mauricio Novelli junto a Javier Milei en Casa Rosada.

También afirmó que no está imputada ni investigada en el expediente judicial y agregó: “La publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera”.

Por último, adelantó que en su programa televisivo planea mostrar el contenido completo de los intercambios con Novelli.

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