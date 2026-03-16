Tras una agitada semana de viajes, el presidente Javier Milei retoma este lunes su agenda oficial en Argentina. Al mediodía se presentará en un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Es la ocasión que eligió para mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la polémica por el viaje a Nueva York con su esposa en la comitiva oficial, en un gesto de máximo respaldo al funcionario que viene a coronar la oleada de muestras de apoyo generadas desde el Gobierno.

Este evento será la primera reaparición pública oficial de Adorni tras el escándalo desatado por la presencia de su mujer, Bettina Angeletti, en el avión oficial, que derivó luego en las revelaciones sobre el vuelo privado a Punta del Este que tomó el jefe de Gabinete junto a su familia en carnaval y lo puso en el foco de las críticas de todo el arco político.

Adorni deslizó que el video del viaje a Punta del Este pudo haber salido desde "adentro" del Gobierno

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Además, este reencuentro de Milei con funcionarios, público y prensa argentinos suma como elemento de presión las revelaciones más recientes de la investigación sobre corrupción en el caso de la criptomoneda $Libra, que a partir de pericias en el celular de Mauricio Novelli probarían la participación activa de Milei en el armado de la estafa por 5 millones de dólares.

Milei mide la temperatura de su relación con la ciudadanía en Córdoba

Javier Milei regresó a la Argentina el domingo por la mañana luego de su visita a España para participar del Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional. Antes, había visitado Chile para la asunción de José Antonio Kast y pasado varios días en Nueva York en ocasión del evento para inversores "Argentina Week".

El mandatario dará un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en una actividad que contará también con la palabra del presidente de la institución, Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

La última visita del presidente a la provincia mediterránea fue en el marco del denominado “Tour de la Gratitud”, cuando recorrió las provincias junto a su hermana Karina Milei para agradecer el apoyo electoral a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025 y consolidar la estructura política en el interior del país.