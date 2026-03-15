Adorni deslizó que el video del viaje a Punta del Este pudo haber salido desde "adentro" del Gobierno

El jefe de Gabinete Manuel Adorni aseguró este domingo que el viaje de su mujer en la comitiva presidencial no fue un "delito", pero sí "un error". Además, el funcionario de Javier Milei deslizó que el video que trascendió sobre el viaje con su esposa a Punta del Este pudo haber salido desde "adentro" del propio Gobierno, a la vez que no negó la responsabilidad de Santiago Caputo.

"Mi mujer me acompaña a prácticamente todas las actividades oficiales y yo también participo de sus actividades, como un matrimonio desde hace muchos años. El sacrificio lo hace la familia, no uno, por la falta de tiempo. Por eso tenía intenciones de que me acompañe en esta semana en Nueva York", aseguró Adorni en una entrevista brindada al canal LN+.

“Presidencia la invita, por supuesto que no advertí el error que iba a cometer aceptando esa invitación. Fue una pésima decisión”, explicó Adorni sobre la presencia de su mujer en el avión presidencial. Pero aseguró que esto “no generó ni un dólar de gasto para el Estado”, al mismo tiempo que estimó que pidió disculpas y afirmó que a este Gobierno se lo mide con “una vara altísima”, en comparación a administraciones pasadas por su "pelea con la casta".

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"No fue un delito", insistió Adorni y se diferenció: "Típico de casta es otra cosa". Cuando le consultaron por su definición del trabajo en Nueva York como "deslomarse", admitió: "Fue absolutamente inapropiado. Pésimo, pero lo que yo quería exponer es que detrás de todo lo que se ve hay mucho sacrificio, mucho trabajo en equipo y ganas de que las cosas salgan bien, con errores y cosas a corregir, que vamos puliendo". "Me ganó la pasión de explicar que estábamos haciendo un laburo maravilloso", se justificó.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, indicó. Y sobre la desafortunada elección de palabras, reconoció: “Utilicé una palabra equivocada, fue inapropiado”, concluyó.

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"¿De dónde sacaste la plata para pagar casi 4.000 dólares en un viaje? En algún momento van a tener que mostrar recibos", interrogó Luis Majul sobre el viaje de febrero a Punta del Este. Adorni contestó: "Fueron 3.800 [dólares]. No tengo nada que ocultar, es el dinero familar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis nenes”, remató el Jefe de Gabinete y detalló que esos miles de dólares salieron de sus "ingresos familiares, lo vas a cotejar en la declaración jurada".

"¿No es desproporcionado para tu patriomonio y tus ingresos?", insistió Majul y el funcionario remarcó: "No tengo ninguna inconsistencia y creo que, en un año y medio, es lo único que hice: irme cuatro días con mis nenes. Para el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado". A su vez, justificó el gasto del vuelo privado al señalar que, al haberlo planificado a último momento, "no había mucha diferencia con lo que uno podía pagar en una aerolínea".

Respecto a las imágenes que se viralizaron de su familia ingresando a un vuelo privado, Adorni se mostró dolido, lo definió como algo "macabro" y de "mala gente". “Hace un mes que tienen guardado el video, es macabro lo que hicieron con mis nenes”, resaltó el funcionario, mientras que alimentó las versiones de que el video salió del círculo cercano al Gobierno. "Estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto", remarcó.

"Es un tema que está bajo investigación interna, está claro que tenemos un problema. El video fue tomado en un acto privado, divulgado un mes después. Fue grabado desde edificios públicos. Lo mío ya está, pero por todos los demás argentinos que viajan, hay que investigar para que no se sientan espiados, grabados, ni extorsionados", continuó.

Cuando el presentador televisivo le mencionó la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo y su SIDE, Adorni no lo negó, pero aseguró que "todo esto no fue contra mí, sino contra el Gobierno. Creo que esto fue un golpe más para intentar desestabilizarlo. Yo cometí un error, por supuesto, lo reconozco y pido disculpas, no va a volver a pasar".

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Caso $Libra: "Viciado de nulidad"

Durante la misma entrevista, Manuel Adorni también se refirió al caso $Libra, aunque minimizó las últimas revelaciones que tomaron estado público este fin de semana. “De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, sostuvo. "Yo de temas jurídicos no entiendo. La Justicia tiene que seguir investigando", cerró.

ML