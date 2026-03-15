Tremenda promesa de futuro campeón del mundo, el italianito Kimi Antonelli, con solo 19 años, se llevó este domingo su primer triunfo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China. El mérito no es solo suyo, el equipo Mercedes arrancó el año bastante por encima de los demás, pero el sonriente y audaz Kimi lidia en esos boxes nada menos que el impecable George Russell, durísimo británico, casi robotico, que no solo no se equivoca nunca sino que además es el primer piloto de ese dream team armado capitaneado por el genial Toto Wolf, por lo que brillar allí con 19 años conlleva destino de crack: no hay otra, si el destino le conserva la salud, algo que en F1 siempre tiene una obvia cuota de azar, ese joven italiano tiene destino de crack...

Dicho esto, aplausos a rabiar para nuestro también joven Franco Colapinto, prolijo, exprimiendo las piedras con un Alpine que da atisbos de "andar" pero todavía no despega como la llegada de la motorización de Mercedes haría esperar. Y en ese cuadro, el piloto argentino consiguió llegar en el décimo lugar en Shangai, marchó sexto buena parte del inicio, llegó a estar segundo en un tramo por los cambios de gomas, y aunque el andar de su auto decayó en la segunda mitad, su décimo puesto vale un punto de oro. Por algo se empieza y las primeras carreras del año lo muestran claramente en ascenso. Bien en las declaraciones, bien en la pista, bien con Briatore, bien, Colapinto está lentamente haciendo pie entre los mejores pilotos del mundo. Nada menos.

Franco en los boxes en China, llegando con el veterano Valteri Bottas. (FOTO AFP)

Antonelli le ganó a Russell, ya dijimos que los Mercedes son superiores, además los dos McLarens sufrieron diversos problemas técnicos, por lo que la única valiente oposición a los coches alemanes la intentaron Charles Leclerc y Lewis Hamilton, tercero y cuarto con Ferrari. Bien los coches rojos del Cavallini este año, claramente mejores que los de 2025, pero justo este año que dan un paso adelante y parecen aflojan los McLaren... se encuentran con los "Toto boys" hechos unos demonios. Puede pasar, en este juego el que no corre vuela.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Kimi, emocionado, el primero desde Fisichella 2006...

"Tengo ganas de llorar, muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado tanto a conseguir este sueño... Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho", dijo Kimi emocionado, es el primer italiano que gana en la F1 desde que el adorable Giancarlo Fisichella lo hizo en 2006, precisamente el año de nacimiento de Antonelli. Parece un siglo, pero ahora con el tremendo Kimi los 'tanos' van por la vendeta...

Antonelli es el segundo ganador más joven de la historia. Ese récord seguirá en poder del este año alicaído Max Verstappen, que gano con 18 años y 228 días cuando se llevó el GP de España en 2016. Mad Max es así, aun llegando de los últimos siempre se las ingenia para que partes de la gloria sean suyas.

Hamilton está volviendo, tiene un buen auto este año, alcanzó a dominar una parte de la carrera y después los Mercedes hicieron su trabajo, pero el inglés podría decir, estilo Riquelme, que "va a ser un año divertido".

Lo de McLaren, para el olvido

A McLaren todo lo que podía salir mal le salió peor: el campeón del mundo Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de juego antes de la salida. Ni siquiera pudieron "participar", lo que sumió al equipo papaya en la desazón total.

Norris se quedó bloqueado en el garaje mientras los mecánicos trabajaban en su coche y no consiguieron terminar a tiempo para que llegara a la parrilla. "Es la primera vez que (fallo una salida), es difícil de digerir, pero debo aceptarlo...", dijo el inglés, desolado. Y Piastri alcanzó a largar y enseguida abandonó. Domingo para el olvido para quienes hace un año eran los dueños de la pelota.

Alexander Albon, de Williams, y Gabriel Bortoleto, de Audi, tampoco pudieron comenzar la carrera y ofrecemos a continuación el orden de llegada de China, y los puntos del campeonato.

Clasificaciones del Gran Premio de China

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) los 305,066 km en 1 h 33:15.607

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 5.515

3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 25.267

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 28.894

5. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 57.268

6. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 59.647

7. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1:20.588

8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 1:27.247

9. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 vuelta

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1 vuelta

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 1 vuelta

12. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta

13. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

14. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 vuelta

15. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 1 vuelta

- Mejor vuelta en carrera: Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34.753 en la 17ª vuelta (media: 126,784 km/h)

- Abandonos:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda): problema mecánico 11ª vuelta

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda): proble mecánico 34ª vuelta

Max Verstappen (NED/Red Bull): problema mecánico 47ª vuelta

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. George Russell (GBR) 51 pts

2. Kimi Antonelli (ITA) 47

3. Charles Leclerc (MON) 34

4. Lewis Hamilton (GBR) 33

5. Oliver Bearman (GBR) 17

6. Lando Norris (GBR) 15

7. Pierre Gasly (FRA) 9

8. Max Verstappen (NED) 8

9. Liam Lawson (NZL) 8

10. Arvid Lindblad (GBR) 4

11. Isack Hadjar (FRA) 4

12. Oscar Piastri (AUS) 3

13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2

14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2

15. Franco Colapinto (ARG) 1

16. Esteban Ocon (FRA) 0

17. Alexander Albon (THA) 0

18. Nico Hülkenberg (GER) 0

19. Sergio Pérez (MEX) 0

20. Valtteri Bottas (FIN) 0

21. Fernando Alonso (ESP) 0

22. Lance Stroll (CAN) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. Mercedes 98 pts

2. Ferrari 67

3. McLaren-Mercedes 18

4. Haas-Ferrari 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls-Red Bull 12

7. Alpine-Mercedes 10

8. Audi 2

9. Williams-Mercedes 2

10. Cadillac-Ferrari 0

11. Aston Martin-Honda 0

HB