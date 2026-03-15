En silencio sobre $Libra, Milei volvió al país y este lunes con Adorni tienen 'temible' viaje a Córdoba

El presidente Javier Milei regresó este domingo al país, luego de su vehemente participación en el Madrid Economic Forum, en España, y el próximo destino en su agenda de viajero frecuente marca, curiosamente, un destino nacional.

En efecto, está planeado que el Mandatario visite Córdoba este lunes, y días pasados se anunció que se sumaría a la delegación al jefe de Gabienete Manuel Adorni, como una forma de "respaldarlo" ante el escándalo del 'gasto marginal' que significó el viaje de su esposa en el Tango 01 a Nueva York, seguido por la afirmación de "deslomarse" trabajando en el Argentina Week...

Pero faltaba a ese cuadro las revelaciones de última sobre el presunto contrato que había en el celular de Mauricio Novelli mencionando futuros pagos de Hayden Davis por el tema $LIBRA, candente volcán al que el locuaz Mandatario, su Oficina del Presidente, su Oficina de Respuesta Oficial y su verborrágica tropa de tuiteros ha reaccionado con un silencio glacial.

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El viaje a Córdoba adquiere para ambos un cariz que no hubiera siquiera imaginado semanas atrás, cuando se planeó y será interesante ver si se refieren, cada uno a su escándalo, ante los periodistas en la provincia mediterráneo, o si en cambio la prensa es invitada a presenciar su llegada desde 'larga distancia'. No habría tampoco que descartar que a último momento surjan 'problemas de agenda'.

El Riesgo País en 200 puntos...

En Madrid y luego de la habitual fogosidad de su saludo, Milei cerró el Madrid Economic Forum con un discurso en el que habló de "la moral como política de Estado", paradójico tras los oscuros documentos que van surgiendo del celular del trader Novelli, pero en redes de su discurso, además de los insultos al presidente Pedro Sánchez y la izquierda, se comentó su afirmación sobre el Riesgo País en la Argentina.

"Hoy en Riesgo País en Argentina, de la mano de un gobierno liberal libertario, ha bajado a 200 puntos básicos. Pasa que estamos trabajando para eliminar la incertidumbre", señaló sin medias tintas el mandatario, durante su discurso en la capital española.

Más allá del contenido de su presentación ante un público liberal en Madrid, diferentes medios no tardaron en reclamarle que estaba presentando un dato falaz, ya que actualmente el Riesgo País se ubica cerca de los 600 puntos, concretamente el viernes 13 de marzo quedó en 584 puntos básicos.

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