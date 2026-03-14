Milei se despidió de Europa con elogios a Trump, dardos a Sánchez y otra defensa feroz del mercado

El presidente Javier Milei bajó el telón de su gira internacional en España con un discurso de fuerte tono ideológico en el Madrid Economic Forum, donde mezcló economía, geopolítica y un nuevo respaldo abierto a Donald Trump. En su última parada antes de regresar a Buenos Aires, el mandatario reivindicó las reformas de su gobierno, volvió a atacar al socialismo y reforzó su perfil ante un auditorio alineado con las ideas del libre mercado.

En su discurso de cierre, defendió el capitalismo, reivindicó su programa de desregulación económica y volvió a lanzar críticas contra el socialismo. Durante su intervención también calificó como “impresentable” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo que volvió a tensar la relación política entre ambos países.

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Ante un auditorio compuesto por empresarios, economistas y referentes liberales, el mandatario argentino presentó su programa de reformas como un intento de revertir décadas de intervención estatal en la economía. En ese marco sostuvo que el capitalismo es el único sistema capaz de generar prosperidad y defendió la eliminación de regulaciones que, según su visión, frenan el crecimiento y la inversión.

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El presidente también aprovechó el foro para enviar un mensaje al empresariado. En su exposición insistió en que el crecimiento económico depende de liberar los mercados y terminar con los privilegios asociados al vínculo entre política y negocios. En línea con ese planteo, defendió el proceso de reformas impulsado por su gobierno para reducir el peso del Estado y desregular distintos sectores de la economía.

Durante el discurso, Milei vinculó ese programa económico con un cambio ideológico más amplio que, según dijo, se está produciendo en distintos países. En ese contexto agradeció a Donald Trump y sostuvo que existe un “renacer de las ideas de la libertad” en Occidente.

El mandatario también utilizó el ejemplo de Cuba para cuestionar los sistemas socialistas. Según planteó, ese tipo de modelos terminan generando pobreza y restricciones a la libertad individual, en contraste con las economías de mercado que, a su juicio, promueven el desarrollo.

El discurso se extendió por más de una hora y formó parte del cierre del foro económico que reunió en Madrid a referentes del liberalismo, empresarios y analistas políticos.

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La participación del presidente argentino fue el punto final de una breve visita a la capital española centrada en su intervención en el evento y en reuniones con referentes del pensamiento liberal. Con este mensaje, Milei buscó reforzar ante inversores internacionales la agenda económica de su gobierno basada en reformas de mercado, reducción del gasto público y apertura de la economía.

RG/DCQ