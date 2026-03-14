En medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y del impacto global por la suba del precio del petróleo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a China y a otros países que envíen buques de guerra al Estrecho de Ormuz para colaborar en la protección de esa ruta estratégica clave para el transporte de crudo.

En un mensaje publicado en la red social Truth, el mandatario sostuvo que “muchos países, especialmente aquellos afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra junto con Estados Unidos para mantener el paso abierto y seguro”.

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Trump reiteró además que Estados Unidos destruyó “el 100% de la capacidad militar de Irán”, aunque advirtió que, pese a ello, Teherán todavía podría realizar ataques limitados. “Les resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”, afirmó.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el Estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, reclamó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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"De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre", cerró el posteo en Truth Social.

El estrecho de Ormuz es clave en el transporte del petróleo. Por ese paso marítimo transita cerca del 20% del consumo mundial de petróleo.

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