Cuatro muertos por un nuevo ataque de EE.UU. contra una supuesta narcolancha en el Caribe

El Ejército de Estados Unidos reveló que, como parte de sus operaciones contra el narcotráfico, bombardeó una embarcación que navegaba en aguas del Caribe, provocando la muerte de cuatro hombres.

“El 25 de marzo, bajo la dirección del #SOUTHCOM general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido” comunicó en sus redes sociales el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El ataque forma parte de la operación “Lanza del Sur”, comenzada por Washington en septiembre de 2025 que, hasta ahora, provocó la muerte de más de un centenar de personas y fue duramente cuestionada por no respetar los Derechos Humanos, según denunció Naciones Unidas.

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Solo cinco días atrás, el 20 de marzo, el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos había atacado otra narcolancha que “navegaba por rutas conocidas del narcotráfico en el este del Pacífico”, informando que al menos tres “narcoterroristas” lograron sobrevivir al bombardeo.

La denuncia de Amnistía Internacional contra la operación “Lanza del Sur”

Amnistía Internacional cuestionó en octubre de 2025 la operación “Lanza del Sur”. "Son ataques ilegales", dijo la portavoz del organismo, Olatz Cacho, en declaraciones a Europa Press. Y agregó: “No se trata de un conflicto armado, ni Estados Unidos se encuentra bajo una amenaza inminente”. Luego señaló que Estados Unidos, al definir a los carteles como organizaciones terroristas, regresa a la época posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La funcionaria remarcó que “tras el 11 de septiembre de 2001 existía una amenaza real”, recordando que la militarización de la reacción estadounidense provocó una “respuesta desproporcionada” cuyos efectos “se han visto a lo largo de los años”, por ejemplo, la violación a los Derechos Humanos en la prisión de Guantánamo para todos los sospechosos de terrorismo.

Prisión de Guantánamo

La portavoz de Amnistía Internacional señaló que el presidente Donald Trump decidió entregar el mando táctico de la operación a los militares, quienes emplearon fuerza letal sin tener en cuenta el derecho a la vida de sus víctimas, lo que convierte estos ataques en ejecuciones extrajudiciales. Y luego reconoció que “dentro del Partido Republicano hay gente que no quiere hacer la guerra con nadie. El Congreso es la principal institución del país y como mínimo hace falta una discusión”.

HM