EE.UU. sigue con las 'ejecuciones sumarias' de presuntos narcos en aguas del Caribe

Este viernes 20 de febrero el ejército de Estados Unidos mató a tres supuestos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una embarcación realizado en el océano Pacífico, según informó el Comando Sur en su cuenta oficial de la red social X. "Bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, indicó el texto del Comando Sur. Desde principios de septiembre en el Caribe y después en el Pacífico este, cuando se iniciaron estos ataques, los hundimientos de presuntas 'narcolanchas' han dejado cerca de 150 hombres muertos y decenas de botes destruidos.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas hombres murieron durante esta acción. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, cerró la nota estadounidense.

El posteo incluye el habitual video en blanco y negro del ataque donde puede verse, desde el aire, una embarcación antes de ser atacada, luego explota y se prende fuego:

Los operativos en el Caribe

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con supuestos "narcoterroristas" que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un acalorado debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como blanco a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

Washington desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que además de perturbar esas supuestas líneas de contrabando marítimo, también ayudó a aplicar un bloqueo petrolero contra Venezuela y a capturar a su presidente izquierdista Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, actualmente detenido en Estados Unidos.

Según el gobierno estadounidense, se trata de una guerra sin cuartel contra el narcoterrorismo que opera en América Latina, pero, hasta ahora, no dieron ninguna prueba que de validez a sus palabras.

Un nuevo ataque de Trump en el Caribe: 11 muertos en un bombardeo a "narcolanchas"

Por ese motivo, especialistas en derecho internacional y diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado estos ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, asegurando que la mayor parte de las personas fallecidas son civiles, especialmente pescadores, que no representaban ninguna clase de peligro.

