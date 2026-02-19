Venezuela y EEUU acuerdan agenda contra narcotráfico y terrorismo

Venezuela y Estados Unidos acordaron diseñar una agenda de cooperación bilateral. El objetivo es combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración en la región.

El acuerdo surgió tras una reunión entre autoridades venezolanas y representantes del United States Southern Command.

Reunión clave en Caracas

El jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, visitó Caracas el miércoles 18 de febrero de 2026. Allí se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

La delegación estadounidense incluyó también a la enviada especial Laura Dogu y al subsecretario de Defensa Joseph Humire.

Agenda bilateral para la región

Las autoridades acordaron trabajar en una agenda conjunta de cooperación bilateral. El plan se centra en combatir el tráfico de drogas. También aborda el terrorismo y la gestión de la migración.

La reunión se visualizó como un paso importante en la recuperación de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington.

Diplomacia como mecanismo de diálogo

El ministro de Comunicación venezolano destacó que el encuentro ratifica el camino diplomático para resolver diferencias. Según la publicación oficial, la cooperación busca abordar temas de interés binacional y regional.

Desde la parte estadounidense, el Comando Sur reafirmó su compromiso con una Venezuela “libre, segura y próspera”.

Seguridad hemisférica y plan estratégico

Las conversaciones también tocaron el entorno de seguridad regional. Se discutieron los pasos para implementar un plan de tres fases propuesto por Donald Trump, con énfasis en la estabilización de Venezuela.

Este plan busca alinear los intereses de ambos países en materia de seguridad y cooperación hemisférica.

Beneficios y cooperación amplia

El Comando Sur subrayó que la cooperación trabajará en colaboración con países socios. El objetivo es construir un futuro seguro y próspero para todo el hemisferio occidental.

El acercamiento ocurre poco después de otras visitas de altos funcionarios estadounidenses a Caracas. Estas han incluido evaluaciones de sectores estratégicos como el energético.

Desafíos y próximos pasos

Aunque se dio un avance diplomático, aún quedan desafíos. La agenda de cooperación deberá concretarse con mecanismos claros de implementación. El interés compartido en combatir crimen transnacional podría reforzar la seguridad regional.

Tanto Venezuela como Estados Unidos apuestan por profundizar estos diálogos en las próximas semanas.

