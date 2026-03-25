Semanas después del inicio de la campaña militar estadounidense contra Irán, la opinión pública en el país del norte muestra un quiebre significativo respecto a la estrategia de la Casa Blanca. Según el último informe del Pew Research Center, la mayoría de los ciudadanos considera que el uso de la fuerza fue una decisión errónea y manifiesta un marcado descontento con el liderazgo del presidente Donald Trump en este escenario bélico. El sentimiento de incertidumbre se profundizó ante la percepción de que el conflicto no está logrando los resultados esperados por la administración actual.

Desaprobación mayoritaria y grieta partidaria

Los datos cuantitativos revelan que un 61% de los adultos en Estados Unidos desaprueba el manejo que Trump realizó del conflicto, frente a un 37% que lo respalda. Esta brecha se traslada casi de forma idéntica a la valoración del inicio de las hostilidades: un 59% afirmó que "el país tomó la decisión equivocada al utilizar la fuerza militar", mientras que el 38% defendió la medida. La polarización es absoluta, ya que el 90% de los demócratas rechaza la gestión, en contraste con el 69% de los republicanos que decidió acompañar al mandatario.

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"Por un margen de casi dos a uno, son más los estadounidenses que dicen que la acción militar contra Irán hará que Estados Unidos sea menos seguro a largo plazo (40%) que aquellos que dicen que hará al país más seguro (22%)", sostiene el informe publicado este 25 de marzo de 2026. Esta percepción de vulnerabilidad se extiende al plano global, donde el 33% de los consultados advirtió que el mundo es ahora un lugar más peligroso debido a la intervención.

Pesimismo sobre el desarrollo del conflicto

La evaluación sobre el terreno tampoco favorece el relato oficial. Solo un 25% de la población cree que la guerra está yendo "extremadamente o muy bien", mientras que un 45% sostiene abiertamente que el desarrollo de las operaciones no es satisfactorio. Este clima de desconfianza se ve alimentado por las expectativas sobre la duración de la contienda; un 54% de los encuestados proyecta que las acciones militares se extenderán por al menos seis meses más, incluyendo un 29% que prevé un escenario de guerra de un año o más.

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En términos de seguridad inmediata, el relevamiento detectó que apenas un 18% de los ciudadanos se siente inseguro sobre el futuro próximo, aunque la cifra de quienes no están seguros de las consecuencias finales se mantiene en niveles altos. Las divisiones internas sugieren que el apoyo a la "Operación Epic Fury" no logró el consenso nacional esperado en tiempos de guerra.

Los datos presentados surgen del American Trends Panel (ATP) del Pew Research Center, un relevamiento nacional representativo realizado entre el 16 y el 22 de marzo de 2026 sobre una muestra de 3.524 adultos. El margen de error de la muestra total es de más o menos 1,8 puntos porcentuales.

AF/ML