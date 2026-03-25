Trump posterga ataques a Irán, anuncia avances y profundiza la incertidumbre global

En su programa, Marcelo Longobardi advirtió sobre los bandazos de Donald Trump en medio del conflicto con Irán, entre anuncios de avances diplomáticos y decisiones contradictorias. El mandatario habló de conversaciones productivas, pero al mismo tiempo postergó por cinco días un ataque que él mismo había anticipado.

Exigencias, tensiones militares y dudas sobre el rumbo del conflicto

En este escenario aparecen negociadores informales vinculados a Trump, como allegados personales y familiares, participando en discusiones de alta complejidad. La dinámica refuerza la idea de un manejo poco convencional en un contexto de extrema tensión internacional.

Trump volvió a referirse al tema y aseguró que Irán le hizo un “regalo”, al tiempo que sugirió un cambio de régimen en ese país y habló de un éxito comparable con otros escenarios. Estas definiciones contrastan con la continuidad de los enfrentamientos en la región.

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Donald Trump frenó los bombardeos a Irán tras una negociación secreta y el petróleo se desplomó un 10%

Dentro del esquema presentado por Estados Unidos, se mencionan puntos centrales que fueron confirmados públicamente. Entre ellos, la prohibición absoluta de que Irán desarrolle armas nucleares, una exigencia clave en las negociaciones internacionales.

Otro punto es la entrega del uranio altamente enriquecido a Estados Unidos, es decir, el material necesario para la construcción de una bomba atómica. A esto se suma la reapertura del estrecho de Ormuz, un corredor estratégico para el comercio energético global.

El propio Trump destacó este último punto como un logro importante, en medio de un manejo que aparece errático. Si estos objetivos se concretaran, representarían un resultado significativo dada la complejidad del régimen iraní.

Sin embargo, el anuncio también se interpreta como parte de un posible repliegue. Desde hace días se venía hablando de una eventual retirada, incluso horas antes de que Trump hiciera públicas sus declaraciones.

El contexto muestra que Irán no se intimidó frente a las amenazas y elevó la tensión al límite, generando un escenario riesgoso tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo.

Por su parte, Israel mantiene su propia estrategia. Benjamín Netanyahu fue informado de los movimientos, pero dejó en claro que continuarán los ataques sobre Irán y el Líbano, con el objetivo de desmantelar los programas nucleares y de misiles. En paralelo, el régimen iraní ratificó que no habrá ningún acuerdo con Estados Unidos, lo que pone en duda la viabilidad de cualquier entendimiento a corto plazo.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando sobre el terreno. Irán lanzó nuevos ataques con misiles sobre Israel, incluso con gestos de provocación hacia Trump, lo que refuerza la sensación de que la situación sigue abierta.

El factor que más preocupa a nivel global es el precio del petróleo, directamente vinculado a la estabilidad del estrecho de Ormuz. La evolución del conflicto tendrá impacto inmediato en la economía internacional.

BR/ff