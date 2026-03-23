Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Rusia advirtió por "consecuencias irreparables" si se ataca la central nuclear de Irán

En el día número 24 de la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, Rusia se pronunció ante las amenazas estadounidenses de atacar centrales eléctricas iraníes y, ante el temor de una ofensiva contra la central nuclear de Irán, el Kremlin aseguró que podrían producirse "consecuencias irreparables".

En medio de la escalada del conflicto, Irán también amenazó con desplegar minas navales en el Golfo Pérsico en caso de que se produzca una invasión terrestre. La advertencia fue enviada dada la posible llegada de infantes de la marina estadounidenses a la región.

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Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente en Perfil.com:

06.55: Rusia advirtió a Estados Unidos sobre un ataque a la central nuclear de Irán

En medio del conflicto en Medio Oriente, el Kremlin advirtió que cualquier ataque de Estados Unidos contra la central nuclear de Irán, construida por Rusia, podría desencadenar consecuencias "irreparables". El mensaje fue enviado luego de que Donald Trump amenazara con destruir dichas centrales eléctricas si no se reabre el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que cualquier ataque contra las instalaciones nucleares sería "extremadamente peligroso y acarrearía consecuencias posiblemente irreparables" y llamó a resolver la situación "catastróficamente tensa" en la región a través de medios políticos y diplomáticos.

06.32: Israel destruyó otro puente sobre el río Litani en el sur del Líbano

Este lunes, un nuevo ataque aéreo de Israel destruyó otro puente sobre el río Litani, en el sur del Líbano, en la aldea sureña de Qaaqaaiyet al-Jisr. Como consecuencia del ataque, se interrumpió la vía de comunicación entre la ciudad de Nabatiyeh y la región del valle de al-Hujair, ubicada más al sur del territorio.

Irán respondió a Trump: "Si atacan nuestras plantas de energía, atacaremos la infraestructura de toda la región"

El ataque se produjo luego de que este domingo Israel atacara el puente Qasmiyeh, cerca de la ciudad portuaria de Tiro, en el sur del país, un hecho que el presidente libanés, Joseph Aoun, calificó como "el preludio de una invasión terrestre".

"La destrucción deliberada de infraestructuras en el Líbano representa una flagrante política israelí de castigo colectivo", cuestionó luego el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, en una crítica a los ataques "sistémicos y deliberados" de Israel.

06.10: El Consejo de Defensa de Irán amenazó con desplegar minas navales en el Golfo Pérsico ante una invasión terrestre

Ya en el día número 24 de la guerra en Medio Oriente, el Consejo de Defensa de Irán amenazó con desplegar minas navales en todo el Golfo Pérsico en caso de que la escalada avance hacia una invasión terrestre dada la posible llegada de infantes de la marina estadounidenses a la región.

"Cualquier intento del enemigo de atacar las costas o las islas de Irán conllevará, naturalmente y de acuerdo con la práctica militar establecida, el minado de todas las rutas de acceso...en el Golfo Pérsico y a lo largo de las costas", advirtió el Consejo de Defensa iraní.

Según se conoció, los infantes de la marina estadounidenses podrían desembarcar para tomar islas o territorio iraní en el intento de Estados Unidos de reabrir el estrecho de Ormuz para facilitar el transporte de energía.