El sacerdote Stephen Rossetti, exorcista de la Arquidiócesis de Washington, confirmó un aumento exponencial en las solicitudes de intervención por presuntas posesiones demoníacas en el distrito federal de Estados Unidos. El clérigo fundamentó este fenómeno en el abandono de las prácticas religiosas convencionales y el auge de rituales vinculados al ocultismo y la santería en sectores urbanos.

Según consignó el diario Daily Mail, el especialista manejó un volumen de casos que superó las estadísticas de décadas anteriores, con un promedio de hasta veinte llamadas semanales de personas que denunciaron ataques espirituales. Stephen Rossetti precisó que la mayoría de los individuos que buscaron su asistencia presentaron síntomas de opresión psicológica tras participar en sesiones de espiritismo o juegos con tablas Ouija.

El presbítero diferenció las patologías mentales de lo que denominó "infestación demoníaca" mediante la observación de reacciones físicas ante objetos sagrados. "Vimos gente que manifestó una fuerza sobrehumana y un conocimiento de idiomas que nunca estudiaron en sus vidas", afirmó el clérigo durante una entrevista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Preparativos para la guerra nuclear? La OMS diseñó un plan de emergencia ante la escalada bélica en Medio Oriente

La oficina del exorcista en Washington implementó un protocolo de evaluación que incluyó la participación de psicólogos y psiquiatras para descartar esquizofrenia o trastornos de la personalidad. Los profesionales médicos trabajaron junto al equipo religioso para determinar si los pacientes requirieron medicación o el rito formal de liberación estipulado por el Vaticano.

Rossetti describió situaciones donde los afectados sufrieron quemaduras inexplicables en la piel y la aparición de símbolos tallados en el cuerpo sin intervención de herramientas externas. El sacerdote sostuvo que estos signos físicos ocurrieron con mayor frecuencia en jóvenes que consumieron contenidos sobre magia negra a través de redes sociales y plataformas digitales.

¿Qué factores impulsaron el aumento de los exorcismos en Washington? El desmantelamiento de las estructuras familiares y la pérdida de la práctica sacramental en la Iglesia Católica generaron un vacío que muchos ciudadanos intentaron llenar con prácticas esotéricas riesgosas. Rossetti identificó que la curiosidad por lo prohibido derivó en cuadros de ansiedad severa y comportamientos autodestructivos que los médicos no lograron mitigar.

"El demonio no es una metáfora, es una entidad real que aprovecha las puertas abiertas por el pecado y la ignorancia de la gente", sentenció el clérigo en su despacho de la capital. Estas declaraciones formaron parte de una serie de advertencias dirigidas a la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos ante la falta de personal capacitado.

Vladimir Putin construyó un búnker de lujo en un palacio secreto y rodeado de defensas antiaéreas

El proceso de un exorcismo mayor en la actualidad requiere la autorización explícita del obispo local y puede extenderse durante meses o incluso años de sesiones periódicas. Las autoridades eclesiásticas de Washington incrementaron el presupuesto para la formación de nuevos sacerdotes en esta disciplina debido a la saturación del servicio de atención pastoral.

Rossetti relató que en varios procedimientos los objetos de la habitación se movieron sin contacto físico y la temperatura descendió de forma brusca en pocos segundos. El equipo de apoyo del sacerdote documentó estos eventos mediante bitácoras estrictas que forman parte del archivo reservado de la arquidiócesis para el estudio de casos complejos.

¿Cómo distingue Stephen Rossetti una enfermedad mental de una posesión? La distinción radicó en la aversión a lo sagrado, donde el individuo reaccionó con violencia extrema ante la presencia de agua bendita o reliquias, incluso si estaban ocultas. El diagnóstico diferencial permitió que personas con problemas neurológicos recibieran tratamiento hospitalario en lugar de asistencia religiosa, evitando negligencias médicas en el proceso de evaluación.

El sacerdote también destacó el impacto de las adicciones y la pornografía como factores que debilitaron la voluntad de los individuos, facilitando lo que él llamó "puntos de entrada espirituales". En su libro Diary of an American Exorcist, el cura sistematizó estas observaciones para brindar una guía técnica a otros miembros del clero.

Búnkeres subterráneos y aviones blindados: el plan para salvar a Trump en caso de guerra nuclear

Durante el año 2023, las consultas por perturbaciones nocturnas y visiones de sombras en los hogares crecieron un 30% respecto al periodo anterior en la costa este estadounidense. Stephen Rossetti atribuyó este dato a la creciente popularidad de los altares hogareños dedicados a deidades de la muerte y cultos sincréticos que ganaron terreno en la periferia.

"Mucha gente cree que está jugando, pero invocan fuerzas que no pueden controlar y que buscan destruir su paz interior", explicó el exorcista sobre los riesgos del esoterismo moderno. Las sesiones de liberación incluyeron oraciones en latín y la invocación de figuras bíblicas para restablecer el equilibrio psíquico del consultante.

La Iglesia Católica en Washington mantiene una lista de espera para las evaluaciones preliminares, lo que obligó a delegar tareas de discernimiento en diáconos y laicos formados en teología. Rossetti supervisó estas capacitaciones para asegurar que se cumplan las normativas del Derecho Canónico vigentes desde la reforma del ritual en 1999.

El fenómeno no discriminó clases sociales ni niveles educativos, ya que profesionales de diversas áreas acudieron a la oficina de la arquidiócesis tras agotar las opciones de la medicina tradicional. La mayoría de los casos reportados en el último semestre involucraron a adultos de entre 25 y 45 años residentes en zonas urbanas densamente pobladas.

Arnault lidera el ranking Forbes de los dueños de equipos deportivos más ricos del mundo en 2026

Las claves de esta historia

El sacerdote Stephen Rossetti, exorcista de la Arquidiócesis de Washington, reportó un incremento masivo de casos de posesión y opresión demoníaca en Estados Unidos. Este fenómeno se atribuye a:

♦ Auge del ocultismo: El uso de tablas Ouija, la práctica de la brujería y la santería sin control.

♦ Abandono de la fe: La disminución de la práctica religiosa tradicional dejó un vacío espiritual en la población.

♦ Síntomas documentados: Fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas desconocidas (xenoglosia) y aversión violenta a objetos sagrados.

♦ Protocolo médico: Cada caso se evalúa con psicólogos para descartar enfermedades mentales antes de proceder con el rito religioso.

ds