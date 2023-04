La nueva película "El exorcista del Papa" cuenta la historia de un sacerdote católico que lucha contra un demonio que tomó posesión de un niño postrado en cama, con escenas que estremecen a los espectadores. Pero la nueva cinta de Hollywood, protagonizada por Russell Crowe, se basa en la vida real y el trabajo del principal exorcista que tuvo El Vaticano, el padre Gabriele Amorth.

Fallecido en 2016 a los 91 años, Amorth afirmaba haber desterrado al diablo 60.000 veces, fue un crítico abierto de, entre otras cosas, la saga de Harry Potter y el yoga, y declaró que Hitler y Stalin habían sido poseídos por el diablo. Además dijo que la clásica película "El exorcista", dirigida por William Friedkin y protagonizada por la adolescente Linda Blair como una niña poseída que da vueltas en la cabeza, era "sustancialmente" precisa.

Refiriéndose a su trabajo, el padre Amorth dijo una década antes de morir: "Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo. Pero no estoy asustado. Tengo fe. Me río del demonio y le digo: 'Tengo a la Virgen de mi lado. Me llamo Gabriel. ¡Ve a luchar contra el Arcángel si quieres!' 'Eso usualmente los calla".

Amorth definió el exorcismo como "una forma de caridad que beneficia a las personas que sufren. Sin duda, es un acto de benevolencia tanto corporal como espiritual". Hasta su muerte, el exorcista del Papa dijo que había que estar siempre alerta: "El diablo siempre se esconde y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe".

"¿Sabes por qué el diablo huye cuando me ve? Porque soy más feo que él"

El padre Gabriele Amorth (1925-2016) afirmó haber desterrado al diablo 60.000 veces y fue un crítico abierto de, entre otras cosas, Harry Potter y el yoga.

Amorth trabajó en un campo que la mayoría de la gente hoy descarta como tonterías, y con el que muchos de los fieles católicos se sienten profundamente incómodos. Fue exorcista y fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas y su presidente hasta su retiro en 2000. Pero mientras que la mayoría de los demás practicantes de su oficio evitaban la publicidad, Amorth la aprovechó.

Despertó polémica cuando dijo que "el yoga es obra del diablo". "Crees que lo estás haciendo para estirar tu mente y tu cuerpo, pero te lleva al hinduismo. Todas estas religiones orientales se basan en la falsa creencia de la reencarnación", dijo. Luego criticó la saga de JK Rowling diciendo: "La gente piensa que es un libro inocuo para niños, pero se trata de magia y eso conduce al mal. En Harry Potter, el diablo actúa de manera astuta y astuta, está usando sus extraordinarios poderes de magia y maldad".

Publicó libros y rara vez se mostró reacio a dar entrevistas. "Sosteniendo dos dedos sobre los ojos del paciente, levantamos los párpados", le dijo a un entrevistador. "Casi siempre, en casos de mala presencia, los ojos se ven completamente blancos. Incluso con la ayuda de ambas manos, apenas podemos discernir si las pupilas están hacia la parte superior o inferior del ojo".

Respondiendo a la pregunta de cómo las personas llegaron a ser poseídas, el padre Amorth culpó del 90 por ciento de los casos a los satanistas o "alguien que actuó con perfidia satánica".

En su libro Un exorcista cuenta su historia (1994), el sacerdote comentó que "los más difíciles de curar son las víctimas de los hechizos más poderosos".

"Recuerdo algunas personas que habían sido sometidas a un hechizo en Brasil llamado macumba. Exorcizé a otros que habían sido afligidos por hechiceros africanos", relató. Amorth reveló que había visto levitar a víctimas del demonio, y contó que una vez contempló a cuatro hombres fuertes mientras luchaban por sujetar a un niño de 11 años. También contó sobre un niño de 10 años que, bajo "influencia demoniaca", levantó con sus brazos una mesa enorme: "Sentí sus músculos, tenía la fuerza de Satanás en él".

Gabriele Amorth era uno de los más de 400 curas exorcistas que tiene la iglesia católica

Nacido en una familia de clase media en Módena (Italia) y combatiente en la Segunda Guerra Mundial, fue ordenado a principios de la década de 1950 como miembro de la orden de los Padres Paulinos. En 1986 el cardenal Ugo Poletti le pidió que ayudara al exorcista jefe de la diócesis de Roma, Candido Amantini, que estaba enfermo. Se sorprendió por la demanda de sus servicios, atendiendo hasta 80 personas cada mañana.

Al principio realizó exorcismos en la famosa Iglesia de la Escalera Santa de Roma, pero los gritos de los poseídos ahuyentaron a los fieles, lo que lo obligó a mudarse su "consultorio" a la sede de su orden, los Padres Paulistas.

"Me sentí llamado a un apostolado entre personas que sufrían mucho ya las que nadie entendía, ni sus familiares, ni sus médicos, ni sus sacerdotes", explicó Amorth, que durante las siguientes décadas llegó a practicar 160.000 exorcismos y al menos 100 posesiones demoníacas absolutas. Sin embargo, el sacerdote admitió que muchos de los que trató tenían problemas psicológicos que habrían sido mejor atendidos por un profesional y que solo hubo 100 casos de posesión genuinos.

"Es fundamental no confundir la posesión demoníaca con la enfermedad común", explicó. "Los síntomas de posesión suelen incluir violentos dolores de cabeza y calambres estomacales, pero siempre hay que acudir al médico antes de acudir al exorcista... de los miles de pacientes que he visto, solo unos 100 estuvieron verdaderamente poseídos".

En 1997, el padre Amorth se encontró con un caso de supuesta posesión que puso a prueba sus habilidades al límite. Según la historia publicada en el libro El diablo me teme (2020), de Marcello Stanzione, un sacerdote católico que trabajó con el exorcista, un joven italiano fue llevado a su consultorio con su sacerdote y un traductor. Se le dijo que el muchacho, que hasta entonces hablaba en italiano, había sido poseído por espíritu maligno que hablaba un inglés perfecto.

Hablando de sus exorcismos, el Padre Amorth dijo: "Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen. vomitan. Al principio, el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo".

Comenzando su exorcismo en latín, cuando el padre Amorth mencionó el nombre de Jesús, el joven comenzó a gritar maldiciones y amenazas en inglés y luego le escupió. Se quedó en silencio brevemente cuando el exorcista pronunció la oración Praecipio tibi, que se traduce como "Te lo ordeno". "Pero luego, gritando y aullando, el demonio irrumpió y lo miró directamente, babeando saliva de la boca del joven", escribió el padre Stanzione.

Después de exigir que el demonio revelara su nombre, el padre Amorth se sorprendió cuando le respondió: "Diablo". El poseído siguió aullando y gritando y giró la cabeza hacia atrás, puso los ojos en blanco y arqueó la espalda mientras la temperatura de la habitación descendió bruscamente al punto de que se formaron cristales de hielo en las ventanas. Después de que Amorth exigiera que el demonio lo dejara, el cuerpo del hombre comenzó a levitar antes de colapsar en una silla.

La Iglesia Católica reconoce el exorcismo, pero la práctica tiene muchos críticos que argumentan que juega con la superstición para alentar a los seguidores a ser fieles. Pero el padre Amorth era uno de los al menos 400 exorcistas que trabajan para la Iglesia Católica en todo el mundo. En una entrevista con Radio Vaticano, Amorth dijo que el exorcismo era necesario "porque suceden cosas que la razón no puede explicar pero que la Biblia, por otro lado, expone".

Los obispos católicos están facultados para realizar exorcismos de pleno derecho. Tradicionalmente, delegaban el trabajo a un sacerdote elegido para la tarea, pero cada vez menos diócesis católicas tienen un exorcista oficial. El Vaticano codificó por última vez los ritos del exorcismo en 2004 en un documento actualizado en latín, De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, que establece que quien afirme estar poseído primero debe ser "evaluado por médicos para descartar una enfermedad mental o física".

En 2020, el Vaticano reconoció oficialmente la hermandad global de Amorth de expulsores de demonios y rompehechizos, creada para concienciar a otros sacerdotes sobre la "dramática realidad del exorcismo".

En 2020, el Vaticano reconoció oficialmente la hermandad global de Amorth de expulsores de demonios y rompehechizos, creada para concienciar a otros sacerdotes sobre la "dramática realidad del exorcismo". Benedicto XVI nunca realizó oficialmente un exorcismo, pero se sabe que Juan Pablo II realizó al menos tres exorcismos durante su mandato. Amorth afirmó que el pontífice polaco fue un poderoso exorcista: "Luchó muchas veces contra Satanás", reveló. "Aunque está muerto, todavía está presente hoy en día en muchos exorcismos. Si cita su nombre durante un exorcismo, la persona que está poseída echa espuma por la boca de furia".

En una entrevista reciente, el Papa Francisco reconoció: "Ciertamente, el demonio trata de atacar a todos, sin distinción, y trata de golpear sobre todo a los que tienen más responsabilidades en la Iglesia o en la sociedad. Jesús también sufrió las tentaciones del demonio y uno piensa también en las de Simón Pedro a quien Jesús dijo: 'Aléjate de mí, Satanás'. Incluso el Papa es atacado por el maligno. Somos hombres y él siempre trata de atacarnos".

"Cuando yo era arzobispo de Buenos Aires tuve varios casos de personas que venían a decirme que estaban poseídas por demonios", recordó Francisco. "Los envié a consulta a dos buenos sacerdotes 'especialistas': no son curanderos, sino exorcistas. Uno se llama Carlos Alberto Mancuso y era exorcista en la diócesis de La Plata, el otro era mi confesor, el padre Nicolás Mihaljevic, un jesuita nacido en Croacia. Ambos me dijeron después que solo dos o tres de estas personas realmente eran víctimas de una posesión diabólica. Los demás sufrían de una obsesión diabólica, que es otra cosa muy diferente porque no tenían el demonio en el cuerpo. Eso hay que especificarlo".

En la entrevista se le preguntó si como Papa alguna vez practicó el exorcismo. "No, nunca ha pasado. Si llegara a pasar, pediría el apoyo de un buen exorcista, como ya lo hice como arzobispo". Según el Papa, "hay demonios muy peligrosos".

